Саакашвили сегодня остался без должности, но «Слуга народа» ответила на угрозы Грузии

https://racurs.ua/n137246-v-sluge-naroda-posovetovali-gruzii-ne-nervnichat-iz-za-saakashvili.html

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Михаил Саакашвили является достаточно харизматичным и хорошим политиком, который сумеет убедить народных депутатов проголосовать за его назначение вице-премьером по реформам. Такое мнение высказал сегодня глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия.

У него достаточно харизмы, доводов для того, чтобы убедить депутатов. Просто все почему-то решили, что это будет, как тогда, за один день — кто-то объявит кандидатуры, и потом все пойдут голосовать. Мы договорились еще две недели назад с Офисом президента Владимира Зеленского, что больше так не будет… и мы будем двигаться согласно нормальной демократической процедуре отбора, — сказал Арахамия.

По его словам, впервые о кандидатуре Саакашвили он услышал еще четыре месяца назад, но тогда этот вопрос был не актуален. Кроме этого, Арахамия отметил, что вернуть Саакашвили в украинскую политику предложил Зеленский. В то же время глава фракции СН не понимает «нервной» реакции Тбилиси на возможное назначение Саакашвили в украинское правительство.

Почему Грузия так нервничает… Зачем делать такую политическую агрессию? Очень странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны, небольшая страна рядом, которая значительно меньше нас, так реагирует, — сказал Арахамия в интервью OBOZREVATEL.

По мнению Арахамии, в случае обострения двусторонних отношений у Тбилиси возникнут большие дипломатические проблемы, чем у Киева.

Это же не США, которые говорят: у вас будут диппроблемы. Это Грузия. Не надо об этом забывать… Это просто попытка оказать давление. У нас суверенное государство, и никакая страна в мире не будет нам рассказывать, кого нам надо назначать на должность вице-премьера, а кого не надо, — добавил парламентарий.

Он отметил, что сам является грузином и прекрасно понимает, как воспринимает Саакашвили нынешняя власть.

Также Арахамия уверен, что украинцы с грузинами «точно найдут общий язык». Подытоживая, глава пропрезидентской фракции СН напомнил Тбилиси, что Украина занимает второе место по потоку туристов в Грузию.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что уже получил от Зеленского предложение стать вице-премьером Украины по реформам.