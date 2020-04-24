Саакашвілі сьогодні залишився без посади, але “Слуга народу” відповіла на погрози Грузії / Фото: вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n137246-u-sluzi-narodu-poradyly-gruziyi-ne-nervuvatysya-cherez-povernennya-saakashvili.html

Ракурс

Михайло Саакашвілі є досить харизматичним політиком, який зуміє переконати народних депутатів проголосувати за його призначення віце-прем'єра з реформ. Таку думку висловив сьогодні очільник парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія.

У нього достатньо харизми, доводів для того, щоб переконати депутатів. Просто всі чомусь вирішили, що це буде, як тоді, за один день — хтось оголосить кандидатури, і потім всі підуть голосувати. Ми домовилися ще два тижні тому з Офісом президента Володимира Зеленського, що так вже не буде… і ми рухатимемося нормальною демократичною процедурою відбору, — сказав Арахамія.

За його словами, вперше про кандидатуру Саакашвілі він почув ще чотири місяці тому, але тоді це питання було не на часі. Окрім цього, Арахамія зауважив, що повернути Саакашвілі в українську політику запропонував Зеленський. Водночас глава фракції СН не розуміє «нервової» реакції Тбілісі на можливе призначення Саакашвілі в український уряд.

Чому Грузія так нервується… Навіщо чинити таку політичну агресію? Дуже дивно бачити, коли на суверенне рішення нашої країни невелика країна поруч, яка значно менша, так реагує, — сказав Арахамія в інтерв’ю OBOZREVATEL.

На думку Арахамії, у разі загострення двосторонніх відносин у Тбілісі виникнуть більші дипломатичні проблеми, аніж у Києва.

Це ж не США, які кажуть: у вас будуть диппроблеми. Це Грузія. Треба про це не забувати… Це просто спроба чинити тиск. У нас суверенна держава, і ніяка країна у світі не буде нам розповідати, кого нам треба призначати на посаду віце-прем'єра, а кого не треба, — додав парламентар.

Він зауважив, що сам є грузином і чудово розуміє, як сприймає Саакашвілі нинішня влада.

Також Арахамія впевнений, що українці з грузинами «точно знайдуть спільну мову». Підсумовуючи, глава пропрезидентської фракції СН нагадав Тбілісі, що Україна посідала друге місце за кількістю потоку туристів до Грузії.

Нагадаємо, раніше Саакашвілі заявив, що вже отримав від Зеленського пропозицію стати віце-прем'єром України з реформ.