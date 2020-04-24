Новини України: Арахамія назвав дату наступної позачергової Ради / Фото: Високий замок

https://racurs.ua/ua/n137245-arahamiya-nazvav-datu-nastupnoyi-pozachergovoyi-rady.html

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Верховна Рада збереться на наступне позачергове засідання орієнтовно у четвер-п'ятницю, 30 квітня або 1 травня.

Наступного тижня ми хочемо зробити з ініціативи парламенту позачергове засідання. Ми спілкувалися про те, що зберемо питання від кожної фракції, поспілкуємося, зробимо онлайн-засідання Погоджувальної ради, а потім вирішимо, — повідомив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після сьогоднішнього засідання парламенту, пише УНІАН.





За його словами, нардепи планують зібрати 150 підписів і орієнтовно 30 квітня або 1 травня провести ще одне засідання.

Арахамія також підтвердив інформацію про те, що проект закону про банківське регулювання (так званий «антиколомойський» законопроект) парламентарії розглянуть приблизно через два тижні. У понеділок роботу над цим законопроектом повинен завершити профільний комітет, який розглядає понад 16 тис. поправок.