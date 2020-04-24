Мовний омбудсмен пішла у відставку, звинувативши владу у саботажі, фото — Фейсбук Т.Монахової

https://racurs.ua/ua/n137244-movnyy-ombudsmen-pishla-u-vidstavku-zvynuvatyvshy-vladu-u-sabotaji.html

Ракурс

Мовний омбудсмен Тетяна Монахова пішла у відставку. Уповноважений із захисту державної мови написала заяву на звільнення за власним бажанням через шість місяців після призначення на цю посаду.

Про це вона написала у Фейсбук і розповіла в інтерв’ю виданню Opinion. Причиною звільнення мовний омбудсмен назвала те, що за шість місяців їй не вдалося створити Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови, а усі органи влади жодним чином не сприяли їй у цьому.

За шість місяців на посаді мовного омбусмена Монахова не отримувала заробітної плати, оскільки тільки у випадку створення Секретаріату казначейство могло б виділити відповідне фінансування під штатний розпис.

Проблеми почалися з того, що закон чітко не зазначив статус Секретаріату, а саме те, що він є юридичною особою. Монахова працювала самостійно і безкоштовно, витрачала власні кошти на поїздки з Миколаєва до Києва і винаймання житла. Перепустку мовний омбудсмен отримала тільки до Кабміну. Провести консультації у Раді чи Офісі президента вона не могла.

Монахова зверталася із відповідним проханням до ОП, але її ігнорували. Із президентом України вона так і не зустрілася.

Яка причина — чи тому, що я не з їхньої політичної сили, чи просто вони не мали наміру займатися мовною політикою? До Зеленського я так і не потрапила, — розповідає мовний омбудсмен.

Точкою кипіння Монахова назвала зняття з порядку денного Кабміну питання про створення Секретаріату. Це сталося в день голосування.

Я остаточно переконалася, що йдеться про відсутність політичної волі, — розповіла Монахова.

Уряд призначив її на посаду мовного омбудсмена 27 листопада 2019 року. Тоді низка українських мовознавців і громадських діячів звернулася до Кабміну через зволікання з призначенням мовного омбудсмена.

Норми закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» передбачають, що завданнями мовного омбудсмена є захист української мови як державної, отримання інформації та послуг у сферах суспільного життя державною мовою, а також усунення перешкод і обмежень у користуванні державною мовою для громадян України.

Нагадаємо, що закон про українську мову набув чинності 16 липня 2019 року. З цього дня українська мова має статус обов’язкової для державних органів і громадських сфер, за винятком особистого спілкування і релігійних обрядів.