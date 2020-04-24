Языковой омбудсмен Татьяна Монахова ушла в отставку, фото — Фейсбук Т.Монаховой

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Языковой омбудсмен Татьяна Монахова ушла в отставку. Уполномоченный по защите государственного языка написала заявление на увольнение по собственному желанию через шесть месяцев после назначения на эту должность.

Об этом она написала в Фейсбук и рассказала в интервью изданию Opinion. Причиной увольнения языковой омбудсмен назвала то, что за шесть месяцев ей не удалось создать Секретариат уполномоченного по защите государственного языка, а все органы власти никоим образом не способствовали ей в этом.

За шесть месяцев в должности языкового омбусмена Монахова не получала заработной платы, поскольку только в случае создания Секретариата казначейство могло бы выделить соответствующее финансирование под штатное расписание.

Проблемы начались с того, что закон четко не указал статус Секретариата, а именно то, что он является юридическим лицом. Монахова работала самостоятельно и бесплатно, тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев и съем жилья. Пропуск языковой омбудсмен получила только в Кабмин. Провести консультации в Раде или Офисе президента она не могла.

Монахова обращалась с соответствующей просьбой в ОП, но ее игнорировали. С президентом Украины она так и не встретилась.

Какая причина — потому, что я не из их политической силы или просто они не собирались заниматься языковой политикой? К Зеленскому я так и не попала, — рассказывает языковой омбудсмен.

Точкой кипения Монахова назвала снятие с повестки дня Кабмина вопроса о создании Секретариата. Это произошло в день голосования.

Я окончательно убедилась, что речь идет об отсутствии политической воли, —- рассказала Монахова.

Правительство назначило ее на должность языкового омбудсмена 27 ноября 2019 года. Тогда ряд украинских языковедов и общественных деятелей обратилась в Кабмин из-за проволочек с назначением языкового омбудсмена.

Нормы закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» предусматривают, что задачами языкового омбудсмена является защита украинского языка как государственного, получения информации и услуг в сферах общественной жизни на государственном языке, а также устранение препятствий и ограничений в пользовании государственным языком для граждан Украины.

Напомним, что закон об украинском языке вступил в силу 16 июля 2019 года. С этого дня украинский язык имеет статус обязательного для государственных органов и общественных сфер, за исключением личного общения и религиозных обрядов.