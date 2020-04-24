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Новости Украины: Арахамия назвал дату следующей внеочередной Рады

Арахамия назвал дату следующей внеочередной Рады

24 апр 2020, 16:46
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Верховная Рада соберется на следующее внеочередное заседание ориентировочно в четверг-пятницу 30 апреля или 1 мая.

На следующей неделе мы хотим сделать по инициативе парламента внеочередное заседание. Мы общались о том, что соберем вопросы от каждой фракции, пообщаемся, сделаем онлайн-заседание Согласительного совета, а потом решим, — сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия после сегодняшнего заседания парламента, пишет УНИАН.


По его словам, нардепы планируют собрать 150 подписей и ориентировочно 30 апреля или 1 мая провести еще одно заседание.

Арахамия также подтвердил информацию о том, что проект закона о банковском регулировании (так называемый «антиколомойский» законопроект) парламентарии рассмотрят примерно через две недели. В понедельник работу над этим законопроектом должен завершить профильный комитет, который рассматривает свыше 16 тыс. поправок.

Источник: Ракурс


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