Новости Украины: Арахамия назвал дату следующей внеочередной Рады

https://racurs.ua/n137245-arahamiya-nazval-datu-sleduuschey-vneocherednoy-rady.html

Ракурс

Верховная Рада соберется на следующее внеочередное заседание ориентировочно в четверг-пятницу 30 апреля или 1 мая.

На следующей неделе мы хотим сделать по инициативе парламента внеочередное заседание. Мы общались о том, что соберем вопросы от каждой фракции, пообщаемся, сделаем онлайн-заседание Согласительного совета, а потом решим, — сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия после сегодняшнего заседания парламента, пишет УНИАН.



По его словам, нардепы планируют собрать 150 подписей и ориентировочно 30 апреля или 1 мая провести еще одно заседание.

Арахамия также подтвердил информацию о том, что проект закона о банковском регулировании (так называемый «антиколомойский» законопроект) парламентарии рассмотрят примерно через две недели. В понедельник работу над этим законопроектом должен завершить профильный комитет, который рассматривает свыше 16 тыс. поправок.