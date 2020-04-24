«Антиколомойский» закон Рада начнет рассматривать через две недели. Фото: 112 Украина

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«Антиколомойский» закон — законопроект о национализированных банках — является ключом к получению Украиной транша от Международного валютного фонда (МВФ). За этот закон во втором чтении должна проголосовать Верховная Рада, когда будут рассмотрены все 16 тыс. поданных поправок.

Предварительно эти поправки должен рассмотреть профильный бюджетный комитет Рады. Он уже рассмотрел большую часть поправок и планирует пройти оставшиеся на заседании в понедельник. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews.

После этого депутаты 10 дней будут изучать проект закона и только потом смогут начать голосование за него. В формировании конечной редакции закона будет принимать участие Международный валютный фонд, и это, по словам нардепа, нормальная практика.

Международные кредиторы — они приезжают в страну, делают некоторый аудит и говорят: «Ребята, у вас здесь большая коррупция, поэтому если мы вам дадим деньги, вы их, скорее всего, украдете. Поэтому вы создайте антикоррупционный орган». Дальше наше дело, соглашаться на эти предложения или нет. … Понятно, что без международной финансовой помощи сейчас Украина, к сожалению, не может, — рассказал Корниенко.



Он также отметил, что за назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины Рада будет голосовать на следующей неделе. По словам нардепа, его хотят назначить на этот пост, потому что ожидается, что он будет «драйвером реформ и процессов».

Напомним, ранее сообщалось, что если Украина не получит финансовую помощь от МВФ, стране будет грозить дефолт.