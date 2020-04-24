«Антиколомойський» закон Рада почне розглядати за два тижні. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n137233-antykolomoyskyy-zakon-rada-pochne-rozglyadaty-za-dva-tyjni-nardep.html

Ракурс

«Антиколомойський» закон — законопроект про націоналізовані банки — є ключем до отримання Україною траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ). За цей закон у другому читанні має проголосувати Верховна Рада, коли будуть розглянуті усі 16 тис. поданих поправок.

Попередньо ці поправки повинен розглянути профільний бюджетний комітет Ради. Він уже розглянув більшість поправок і планує пройти ті, що залишилися, на засіданні в понеділок. Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко в коментарі Telegram-каналу PavlovskyNews.

Після цього депутати 10 днів вивчатимуть проект закону і лише потім зможуть почати голосування за нього. У формуванні кінцевої редакції закону буде брати участь Міжнародний валютний фонд, і це, за словами нардепа, нормальна практика.

Міжнародні кредитори — вони приїжджають в країну, роблять деякий аудит і кажуть: «Хлопці, у вас тут велика корупція, тому якщо ми вам дамо гроші, ви їх, швидше за все, вкрадете. Тому ви створіть антикорупційний орган». Далі наша справа, погоджуватися на ці пропозиції чи ні. … Зрозуміло, що без міжнародної фінансової допомоги зараз Україна, на жаль, не може, — розповів Корнієнко.





Він також зазначив, що за призначення Михайла Саакашвілі віце-прем'єр-міністром України Рада голосуватиме наступного тижня. За словами нардепа, його хочуть призначити на цей пост, тому що очікується, що він буде «драйвером реформ і процесів».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що якщо Україна не отримає фінансову допомогу від МВФ, країні буде загрожувати дефолт.