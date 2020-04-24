Саакашвілі розповів, чи підтримує курс Зеленського на мир з Росією

https://racurs.ua/ua/n137249-saakashvili-pidtrymav-polityku-zelenskogo-i-nazvavsya-absolutnym-pryhylnykom-myru-z-rosiieu.html

Ракурс

Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії і нині кандидат на посаду віце-прем'єра з реформ в уряді Дениса Шмигаля, заявив, що є абсолютним прихильником миру з Росією. Також він стверджує, що російські ЗМІ відреагували «істерикою» на бажання Володимира Зеленського бачити його в українському Кабміні.

Я абсолютний прихильник миру з Росією… Я дивлюся останні два дні, в російських медіа повна істерика, президент Зеленський про це також знає… Ніхто не проти миру з Росією. Я повністю за мир з РФ, але є різні умови, за яких досягається цей мир. І зараз це не дуже просто, — заявив Саакашвілі в інтерв’ю DW.

На думку політика, Зеленський не йтиме на поступки в стосунках з Кремлем. Саакашвілі переконаний, що президент захищає незалежність України.

Путін, я думаю, витратив свій запас якоїсь там влади. Тож у мене немає дуже позитивних прогнозів про його політичне майбутнє… Будь-яка диктатура погано завершується для диктаторів. І в Росії є багато досвідчених, нормальних, інформованих людей, які прагнуть жити у вільній країні. Я сподіваюся, що вони повернуть собі свою власну країну. Звісно, без територій, які захоплені в інших держав, — зазначив екс-президент Грузії.

Саакашвілі переконаний, що йому вдасться уникнути конфлікту із Зеленським як це свого часу трапилося з екс-президентом Петром Порошенком, оскільки «Зеленський — не крадій, а Порошенко був до цього схильний, любив гроші».

Саакашвілі вважає, що чинному українському лідеру потрібно допомогти, щоб Україна швидше рухалася вперед.