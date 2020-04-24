Профільний комітет Ради вимагає усунути режисера фільму «Дау» від роботи у фонді «Бабин Яр», скріншот фільму

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Фільм «Дау. Дегенерація» став приводом для заяви Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради.

Сьогодні на засіданні комітету нардепи звернулися до генеральних директорів Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» та благодійного фонду «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» щодо кадрів насилля над дітьми у фільмі режисера Іллі Хржановського «Дау. Дегенерація». Хржановський також художній керівник благодійного фонду.

В комітеті вважають, що «це історія «на межі», а кадри приголомшують», тому звернуться і до правоохоронних органів, щоб перевірити факти залучення малолітніх дітей до натуральних зйомок кадрів насилля.

Показ будь-яких кадрів, де присутня «нелюдська» жорстокість, навіть якщо це художній твір, можуть призводити до популяризації подібних дій, — написав голова комітету Олександр Ткаченко у Фейсбук.

Нардепи вирішили, що режисер не може бути дотичним до діяльності Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», оскільки показані у фільмі факти професійної діяльності «ідуть у розріз з ідеологію центру, яка полягає у захисті загальнолюдських цінностей та неприпустимості будь-якого насильства, що символізує Бабин Яр».

У благодійному фонді «Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» звинувачення на адресу їхнього художнього керівника і режисера фільму «Дау» вважають суб'єктивними та емоційними й просять дочекатися висновків від правоохоронців — чи справді щодо дітей під час зйомок у Харкові здійснили неправомірні дії.

У фонді закликали ЗМІ та громадськість усвідомлювати, що «Меморіальний центр «Бабин Яр» і проект «Дау» — це абсолютно різні проекти».

У Харкові відкрили справу через можливе катування дітей. За попередньою інформацією слідства, неповнолітнім особам, вірогідно з числа дітей-сиріт, групою осіб у процесі кіновиробництва могли бути заподіяні фізичний біль або моральне страждання. Йдеться про кадри з оприлюдненого 15 квітня шестигодинного фільму «Дау. Дегенерація». За проведення відповідної перевірки виступила омбудсмен Людмила Денісова та дитячий омбудсмен Микола Кулеба.

Фільм знімали 15 років. Основні зйомки пройшли в Харкові у 2008−2011 роках, де на території колишнього басейну «Динамо» був побудований «Московський секретний НДІ».