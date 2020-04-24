Фильм «Дау. Дегенерация»: в Раде требуют устранить режиссера из фонда "Бабий Яр", скриншот фильма

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Ракурс

Фильм «Дау. Дегенерация» стал поводом для заявления Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады.

Сегодня на заседании комитета нардепы обратились к генеральным директорам Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» и благотворительного фонда «Мемориал Холокоста «Бабий Яр» относительно кадров насилия над детьми в фильме режиссера Ильи Хржановского «Дау. Дегенерация». Хржановский также является художественным руководителем благотворительного фонда.

В комитете считают, что «это история «на грани», а кадры поражают». Нардепы обратятся и к правоохранительным органам, чтобы проверить факты привлечения малолетних детей к натуральным съемкам кадров насилия.

Показ любых кадров, где присутствует «нечеловеческая» жестокость, даже если это художественное произведение, может приводить к популяризации подобных действий, — написал глава комитета Александр Ткаченко в Фейсбук.

Нардепы решили, что режиссер не может иметь отношение к деятельности Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», поскольку показанные в фильме факты профессиональной деятельности «идут в разрез с идеологией центра, которая заключается в защите общечеловеческих ценностей и недопустимости любого насилия, которое символизирует Бабий Яр».

В благотворительном фонде «Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» обвинения в адрес их художественного руководителя и режиссера фильма «Дау» считают субъективными и эмоциональными и просят дождаться выводов от правоохранителей — действительно ли в отношении детей во время съемок в Харькове совершили неправомерные действия.

В фонде призвали СМИ и общественность осознавать, что «Мемориальный центр «Бабий Яр» и проект «Дау» — это совершенно разные проекты».

В Харькове открыли дело из-за возможных пыток детей. По предварительной информации следствия, несовершеннолетним, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание. Речь идет о кадрах из обнародованного 15 апреля шестичасового фильма «Дау. Дегенерация». За проведение соответствующей проверки выступила омбудсмен Людмила Денисова и детский омбудсмен Николай Кулеба.

Фильм снимали 15 лет. Основные съемки прошли в Харькове в 2008—2011 годах, где на территории бывшего бассейна «Динамо» был построен так называемый «Московский секретный НИИ».