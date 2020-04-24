Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Страхование жизни медиков-борцов с коронавирусом. Фото: Ракурс

Страхование жизни борцов с коронавирусом инициирует Зеленский

24 апр 2020, 17:19
999

Страхование жизни медиков очень важно в условиях короновирусной эпидемии. Люди в белых халатах оказались на «передовой» беспощадной войны с пандемией. Во время сегодняшнего совещания президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность страхования медиков по всей Украине.

Президент заявил, что данная страховка рассчитана на последствия коронавируса, а также еще на 140 различных болезней. При этом ее стоимость не очень высокая, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Инициативу о страховке медиков, которые работают с больными коронавирусом, а также работников мобильных бригад, которые перевозят инфицированных, предложил глава Луганской областной государственной администрации.


Зеленский отметил, что решение о страховке медиков является хорошим примером качественных решений местной власти во время эпидемии.

Как ранее писал «Ракурс», медработники оказались в зоне риска во время эпидемии коронавируса. Отсутствие средств индивидуальной защиты становится причиной того, что многие медики инфицируются, пытаясь спасти жизни больных. На сегодняшний день в Украине с коронавирусом госпитализированы 244 медработников, еще 214 медиков находятся на амбулаторном лечении.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров