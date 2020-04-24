Страхование жизни медиков-борцов с коронавирусом. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n137247-strahovanie-jizni-borcov-s-koronavirusom-iniciiruet-zelenskiy.html

Ракурс

Страхование жизни медиков очень важно в условиях короновирусной эпидемии. Люди в белых халатах оказались на «передовой» беспощадной войны с пандемией. Во время сегодняшнего совещания президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность страхования медиков по всей Украине.

Президент заявил, что данная страховка рассчитана на последствия коронавируса, а также еще на 140 различных болезней. При этом ее стоимость не очень высокая, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Инициативу о страховке медиков, которые работают с больными коронавирусом, а также работников мобильных бригад, которые перевозят инфицированных, предложил глава Луганской областной государственной администрации.

Зеленский отметил, что решение о страховке медиков является хорошим примером качественных решений местной власти во время эпидемии.

Как ранее писал «Ракурс», медработники оказались в зоне риска во время эпидемии коронавируса. Отсутствие средств индивидуальной защиты становится причиной того, что многие медики инфицируются, пытаясь спасти жизни больных. На сегодняшний день в Украине с коронавирусом госпитализированы 244 медработников, еще 214 медиков находятся на амбулаторном лечении.