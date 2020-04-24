В Украине более 7,6 тыс. инфицированных коронавирусом — за сутки заболели еще почти 500 человек (КАРТА)https://racurs.ua/n137208-v-ukraine-bolee-7-6-tys-inficirovannyh-koronavirusom-za-sutki-zaboleli-esche-pochti-500.htmlРакурс
Коронавирус в Украине диагностирован у 7 тыс. 647 человек. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 477 человек.
Также в течение 23 апреля 97 больных выздоровели — повторные тесты не выявили коронавируса в организме. Однако увеличилось и количество летальных случаев — умерли шестеро больных. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Всего в Украине от коронавируса вылечился 601 человек, а умерли — 193, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают люди в возрасте от 50 лет (85%).
На амбулаторном лечении находятся 5 тыс. 158 пациентов, из них 394 ребенка и 1 тыс. 214 медработника. В целом госпитализированы 2 тыс. 489 человек, из них 109 дети и 244 медики. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 103 человека, в том числе один ребенок.
Сейчас в областях Украины такое количество больных коронавирусом:
- Винницкая область — 370 случаев (51 выздоровел);
- Волынская область — 203 случая (26 выздоровели);
- Днепропетровская область — 195 случаев (11 выздоровели);
- Донецкая область — 24 случая (10 выздоровели);
- Житомирская область — 309 случаев (4 выздоровели);
- Закарпатская область — 260 случаев (27 выздоровели);
- Запорожская область — 163 случая (25 выздоровели);
- Ивано-Франковская область — 684 случая (27 выздоровели);
- г. Киев — 1 тыс. 122 случая (53 выздоровели);
- Киевская область — 505 случаев (38 выздоровели);
- Кировоградская область — 283 случая (35 выздоровели);
- Львовская область — 298 случаев (39 выздоровели);
- Луганская область — 27 случаев (трое выздоровели);
- Николаевская область — 103 случая;
- Одесская область — 169 случая (восемь выздоровели);
- Полтавская область — 161 случай (12 выздоровели);
- Ровенская область — 437 случаев (39 выздоровели);
- Сумская область — 90 случаев (34 выздоровели);
- Тернопольская область — 532 случая (45 выздоровели);
- Харьковская область — 118 случаев (12 выздоровели);
- Херсонская область — 77 случаев (11 выздоровели);
- Хмельницкая область — 65 случаев (семь выздоровели);
- Черкасская область — 234 случая (36 выздоровели);
- Черновицкая область — 1 тыс. 199 случаев (45 выздоровели);
- Черниговская область — 19 случаев (трое выздоровели).