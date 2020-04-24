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Коронавирус в Украине

В Украине более 7,6 тыс. инфицированных коронавирусом — за сутки заболели еще почти 500 человек (КАРТА)

24 апр 2020, 09:37
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Коронавирус в Украине диагностирован у 7 тыс. 647 человек. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 477 человек.

Также в течение 23 апреля 97 больных выздоровели — повторные тесты не выявили коронавируса в организме. Однако увеличилось и количество летальных случаев — умерли шестеро больных. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Всего в Украине от коронавируса вылечился 601 человек, а умерли — 193, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают люди в возрасте от 50 лет (85%).

На амбулаторном лечении находятся 5 тыс. 158 пациентов, из них 394 ребенка и 1 тыс. 214 медработника. В целом госпитализированы 2 тыс. 489 человек, из них 109 дети и 244 медики. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 103 человека, в том числе один ребенок.


Сейчас в областях Украины такое количество больных коронавирусом:

  • Винницкая область — 370 случаев (51 выздоровел);
  • Волынская область — 203 случая (26 выздоровели);
  • Днепропетровская область — 195 случаев (11 выздоровели);
  • Донецкая область — 24 случая (10 выздоровели);
  • Житомирская область — 309 случаев (4 выздоровели);
  • Закарпатская область — 260 случаев (27 выздоровели);
  • Запорожская область — 163 случая (25 выздоровели);
  • Ивано-Франковская область — 684 случая (27 выздоровели);
  • г. Киев — 1 тыс. 122 случая (53 выздоровели);
  • Киевская область — 505 случаев (38 выздоровели);
  • Кировоградская область — 283 случая (35 выздоровели);
  • Львовская область — 298 случаев (39 выздоровели);
  • Луганская область — 27 случаев (трое выздоровели);
  • Николаевская область — 103 случая;
  • Одесская область — 169 случая (восемь выздоровели);
  • Полтавская область — 161 случай (12 выздоровели);
  • Ровенская область — 437 случаев (39 выздоровели);
  • Сумская область — 90 случаев (34 выздоровели);
  • Тернопольская область — 532 случая (45 выздоровели);
  • Харьковская область — 118 случаев (12 выздоровели);
  • Херсонская область — 77 случаев (11 выздоровели);
  • Хмельницкая область — 65 случаев (семь выздоровели);
  • Черкасская область — 234 случая (36 выздоровели);
  • Черновицкая область — 1 тыс. 199 случаев (45 выздоровели);
  • Черниговская область — 19 случаев (трое выздоровели).

Коронавирус в Украине. Карта: ЦОЗ


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