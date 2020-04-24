Коронавирус в Украине

https://racurs.ua/n137208-v-ukraine-bolee-7-6-tys-inficirovannyh-koronavirusom-za-sutki-zaboleli-esche-pochti-500.html

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Коронавирус в Украине диагностирован у 7 тыс. 647 человек. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 477 человек.

Также в течение 23 апреля 97 больных выздоровели — повторные тесты не выявили коронавируса в организме. Однако увеличилось и количество летальных случаев — умерли шестеро больных. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Всего в Украине от коронавируса вылечился 601 человек, а умерли — 193, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают люди в возрасте от 50 лет (85%).

На амбулаторном лечении находятся 5 тыс. 158 пациентов, из них 394 ребенка и 1 тыс. 214 медработника. В целом госпитализированы 2 тыс. 489 человек, из них 109 дети и 244 медики. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 103 человека, в том числе один ребенок.

Сейчас в областях Украины такое количество больных коронавирусом: