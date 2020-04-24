Курс гривны установил НБУ. Фото: flickr.com

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Ракурс

Официальный курс гривны на 24 апреля установил Национальный банк Украины.

Американский доллар сегодня утром подешевел и стоит 27 грн 1 коп. Евро тоже упал в цене и стоит 29 грн 13 коп. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на веб-сайте Нацбанка.

Гривна несколько изменилась и к денежным единицам других стран. Так, польский злотый стоит 6 грн 42 коп., а цена российского рубля 24 апреля — 0,36 грн. Цена чешской кроны сегодня 1 грн 5 коп., а фунт стерлингов стоит 33 грн 35 коп.

Перед Пасхой в НБУ заявляли, что курс гривны колебался незначительно — примерно 27 грн за 1 долл., а ситуация на валютном рынке была спокойной. В Нацбанке заявляли, что сумели купить небольшой объем валюты и пополнить международные резервы в начале недели.

Напомним, с 24 апреля Национальный банк Украины снижает учетную ставку до 8% годовых. В НБУ уверяют, что снижение учетной ставки и расходы из государственного бюджета на поддержку экономики помогут ей восстановиться во втором полугодии 2020 года.