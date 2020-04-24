В Минздраве анонсировали массовое тестирование на антитела к коронавирусу

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Коронавирус в Украине диагностирован у более чем 7 тыс. человек, с каждым днем количество инфицированных растет. Для определения наличия иммунитета к коронавирусной болезни в Украине, возможно, будут использовать ИФА-метод диагностики.

Иммуноферментная диагностика (ИФА) позволит оперативно определять медикам присутствие коронавирусной инфекции COVID-19 или ее отсутствие в организме человека, а также то, насколько сформирован иммунитет пациента к новой болезни. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы «Право на владу».

Сегодня такое тестирование уже проводят в ряде стран, в частности в США и Германии. Если Украина запустит массовое ИФА-тестирование на антитела, это будет пятая страна в мире, где это осуществлено. По словам Ляшко, украинская лабораторная сеть готова проводить миллион тестов в сутки.

Это будет показывать, переболели или не переболели (украинцы — ред.), есть ли иммунитет. Пока что у нас нет четких научных данных, какой продолжительности этот иммунитет будет. Но пока можем судить о том, что у кого есть эти антитела — иммунитет справляется три месяца, — рассказал Ляшко.



Он также отметил, что сейчас для выявления коронавируса в организме используют полимеразную цепную реакцию ПЦР-тесты. Однако и этот метод может быть неточным, ведь если тестирование проводится в первые три дня (инкубационный период), то результаты могут быть отрицательными.

Напомним, в Николаевской области в результате вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 закрыли на въезд и выезд в село Семеновка Благодатненской объединенной территориальной общины.