У МОЗ анонсували масове тестування на антитіла до коронавірусу

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Коронавірус в Україні діагностований у понад 7 тис. осіб, з кожним днем ​​кількість інфікованих зростає. Для визначення наявності імунітету до коронавірусної хвороби в Україні, можливо, будуть використовувати ІФА-метод діагностики.

Імуноферментна діагностика (ІФА) дозволить медикам оперативно визначати присутність коронавірусної інфекції COVID-19 або її відсутність в організмі людини, а також те, наскільки сформований імунітет пацієнта до нової хвороби. Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми «Право на владу».

Сьогодні таке тестування вже проводять у низці країн, зокрема в США і Німеччині. Якщо Україна запустить масове ІФА-тестування на антитіла, це буде п’ята країна в світі, де це здійснено. За словами Ляшка, українська лабораторна мережа готова проводити мільйон тестів на добу.

Це буде показувати, перехворіли чи не перехворіли (українці — ред.), чи є імунітет. Наразі у нас немає чітких наукових даних, якої тривалості цей імунітет буде. Але поки можемо судити про те, що у кого є ці антитіла — імунітет справляється три місяці, — розповів Ляшко.





Він також зазначив, що зараз для виявлення коронавірусу в організмі використовують ПЛР-тести. Проте цей метод може бути неточним, адже якщо тестування проводиться в перші три дні (інкубаційний період), то результати можуть бути негативними попри наявність вірусу в організмі.

Нагадаємо, у Миколаївській області внаслідок спалаху коронавірусної інфекції COVID-19 закрили на в’їзд і виїзд село Семенівка Благодатненської об'єднаної територіальної громади.