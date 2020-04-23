Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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У Миколаївській області внаслідок спалаху коронавірусної інфекції COVID-19 закрили на в’їзд і виїзд село Семенівка Благодатненської об'єднаної територіальної громади.

Наразі село повністю ізольоване від зовнішнього світу. На в’їзді і виїзді з населеного пункту діє лише один пункт пропуску зі сторони автодороги Н-24. Також перекриті села Арбузинського району. Про це повідомила прес-служба Миколаївської обласної державної адміністрації на власній сторінці у Facebook.

За словами голови ОТГ Володимира Неграя, місцеве влада організувала повноцінну роботу цього КПП, а персонал повністю забезпечили всіма необхідними санітарними засобами. Він заявив, що організовано моніторинг стану здоров’я людей шляхом безконтактного вимірювання температури.

Повідомляється, що за потреби рух транспорту здійснюється за допомогою універсальної перепустки для працівників та службового транспорту установ, служб, суб'єктів господарювання, які забезпечують життєдіяльність села Семенівка. Селянам дозволено перетинати КПП без пропуску.

Станом на сьогодні в Миколаївській області виявили 99 випадків зараження COVID-19. Всього в Україні підтверджено 7 тис. 170 заражень COVID-19, з них 578 виявили за минулу добу.

Нагадаємо, 21 квітня у Миколаївській області зареєстрували першу смерть від коронавірусу, в якій тривалий час не фіксували жодного випадку захворювання.