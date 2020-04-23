Пожежа в Бородянському районі, фото: «Київ Оперативний»

https://racurs.ua/ua/n137186-goryt-lis-i-suha-trava-nepodalik-kyieva-sposterigautsya-kilka-masshtabnyh-pojej-socmereji-video.html

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У Київській області сьогодні відбуваються кілька масштабних пожеж. Інформація про це з’явилася у соцмережах.

Так, Telegram-канал Pavlovsky News опублікував відео лісової пожежі, яка відбувається за 50 км від Києва в районі села Савенки Вишгородського району.

Задимлення такої сили, що періодично перекриває сонце, — зазначається у повідомленні.

На відео його автор зазначає, що ця пожежа відбувається в районі села Катюжанка, розташованого неподалік від Савенок.

Pavlovsky News також повідомив, що в Бородянському районі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у здійсненні підпалу.

Про ще одну масштабну пожежу, яка відбувається у Бородянському районі Київської області, повідомляє Фейсбук-спільнота «Київ Оперативний».

Користувачі соцмереж повідомляють, що ця пожежа відбувається в районі села Шибене. Цей населений пункт розташований неподалік від Савенок, тож, можливо, в обох випадках йдеться про одну й ту ж пожежу.

У соцмережах зазначають, що пожежа в районі цього населеного пункту триває зі вчорашнього дня.

Ще одна пожежа зафіксована в районі села Требухів Броварського району, розташованого неподалік від Броварів. Там, за інформацією спільноти «Київ оперативний», горить суха трава та рослинність.

Директор українського Гідрометцентру Микола Кульбіда під час брифінгу повідомив, що сьогодні хімічне забруднення атмосферного повітря в Києві перебуває на рівні, характерному для квітня. За його словами, спостерігається перевищення гранично допустимих концентрацій по діоксиду азоту, а також частково по діоксиду сірки та формальдегіду.

Нагадаємо, в Україні нещодавно ухвалили закон, який підвищує штрафи для паліїв трави.