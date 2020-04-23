Японія відмовилася від введення тотального карантину. Фото: Російська газета

https://racurs.ua/ua/n137185-yaponiya-vidmovylasya-vvodyty-totalnyy-karantyn-cherez-nemojlyvist-znyschennya-koronavirusu.html

Ракурс

Японія не буде вводити тотальний карантин, хоча в країні зафіксовано майже 12 тис. випадків зараження коронавірусом, а від COVID-19 померли 299 громадян. Рішення про відмову від введення карантину прийняла експертна комісія з ситуації з коронавірусом у Японії.

Експерти вважають, що за допомогою карантину неможливо знищити вірус, а японські громадяни, щоб уникнути зараження повинні дотримуватися правил особистої гігієни, повідомляє Thakoni.

На думку експертів, карантин згубно вплине на економіку Японії, а наслідки економічної кризи можуть бути набагато гіршими, ніж епідемія коронавірусу.

Було відзначено, що Японія прагне максимально скоротити кількість випадків зараження, але через характер захворювання звести кількість інфікованих до нуля неможливо.

Глава комісії Сігеру Омі заявив, що уряд хоче збалансувати підтримку соціально-економічної активності з керуванням епідемією.

В Японії зараз діє режим надзвичайної ситуації. Але наразі в країні закрита тільки частина громадських закладів. У той же час, ресторани продовжують працювати.

На думку японських експертів, стримування поширення коронавірусу відбувається завдяки суворому дотриманню громадянами гігієни, а також ефективному відстеженню контактів інфікованих.

Як раніше писав «Ракурс», Олімпійські ігри в Японії перенесли на наступний рік через пандемію коронавірусу. За Японією зберігається статус країни-господарки літніх Олімпійських ігор у 2021 році. У Японії також залишиться і олімпійський вогонь.