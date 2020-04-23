Криза 2020: Міністр фінансів закликав бізнес брати пільгові кредити, а не чекати на субсидії, фото — ЕП

https://racurs.ua/ua/n137184-budjet-ne-kasa-vzaiemodopomogy-berit-pilgovi-kredyty-ministr-finansiv-pro-dopomogu-biznesu.html

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Криза 2020, яка накриває українську економіки внаслідок коронавірусної пандемії, загрожує і великому, і малому бізнесу. Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, чому Київ на відміну від урядів багатьох європейських країн не передбачив антикризових видатків держави на допомогу бізнесу.

Марченко вважає, що Кабмін не повинен робити емісію, щоб видати всім бажаючим грошову допомогу. На його думку, для подолання кризи 2020 необхідно розширити програму доступних кредитів під 5−7−9%.

Бізнес може у такий спосіб розраховувати на фінансову підтримку. Ми підняли кредитний ліміт до 3 млн грн, розширили коло потенційних учасників, доповнили цілі, на які підприємці можуть використовувати позику за програмою: поповнення обігових коштів, розвиток, рефінансування старих кредитів, — сказав Марченко в інтерв’ю LIGA.

Він запевнив, що йдеться про повну компенсацію ставки. Бізнес може отримати кредит безвідсотково, але пряме бюджетне субсидування бізнесу в уряді не здійснюватимуть.