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Ракурс
Астероїд у космосі. Фото: needpix.com

Майже як Еверест: астроном показав астероїд, що летить до Землі (ВІДЕО)

23 кві 2020, 17:09
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Астероїд 1998 OR2 вже 29 квітня наблизиться ближче всього до Землі. Його величезні розміри та яскравість вже дозволяє його побачити з наземних телескопів.

Тверде небесне тіло приблизно у два рази менше гори Еверест. Наразі воно рухається у космосі з швидкістю 30 тис. 577 км/год. Астрофізик Гіанлука Масі з італійської обсерваторії Virtual Telescope Project зробив кадри астероїда 1998 OR2, що пролетить біля планети Земля вже наступного тижня. Астроном зняв 166 кадрів астероїда ще 15 квітня, а згодом зробив із них анімацію. Про це повідомляє Express.

За інформацією NASA, діаметр астероїда сягає від 1,8 до 4,1 км. Він пролетить біля Землі на безпечній дистанції, яка дорівнює 16-м середнім дистанціям між Землею та Місяцем.

Нещодавно, 15 квітня, астероїд 2020 GH2, розміром з будинок, пролетів біля Землі.

Астероїд. Фото: GETTY

Астероїд вже можна побачити у телескоп. Фото: GIANLUCA MASI



Нагадаємо, космічний телескоп Kepler виявив планету-близнюка Землі, яка розташована від нас на відстані 300 світлових років. Ця планета отримала назву Kepler-1649c.


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