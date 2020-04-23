Астероїд у космосі. Фото: needpix.com

https://racurs.ua/ua/n137183-mayje-yak-everest-astronom-pokazav-asteroyid-scho-letyt-do-zemli-video.html

Ракурс

Астероїд 1998 OR2 вже 29 квітня наблизиться ближче всього до Землі. Його величезні розміри та яскравість вже дозволяє його побачити з наземних телескопів.

Тверде небесне тіло приблизно у два рази менше гори Еверест. Наразі воно рухається у космосі з швидкістю 30 тис. 577 км/год. Астрофізик Гіанлука Масі з італійської обсерваторії Virtual Telescope Project зробив кадри астероїда 1998 OR2, що пролетить біля планети Земля вже наступного тижня. Астроном зняв 166 кадрів астероїда ще 15 квітня, а згодом зробив із них анімацію. Про це повідомляє Express.

За інформацією NASA, діаметр астероїда сягає від 1,8 до 4,1 км. Він пролетить біля Землі на безпечній дистанції, яка дорівнює 16-м середнім дистанціям між Землею та Місяцем.

Нещодавно, 15 квітня, астероїд 2020 GH2, розміром з будинок, пролетів біля Землі.

Нагадаємо, космічний телескоп Kepler виявив планету-близнюка Землі, яка розташована від нас на відстані 300 світлових років. Ця планета отримала назву Kepler-1649c.