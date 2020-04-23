Пожежі на Житомирщині можуть повторитися: названо причину і небезпечні дати / Фото: ДСНС

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Пожежі на Житомирщині, внаслідок яких вигоріли кільки сіл, можуть повторитися найближчими місяцями, зокрема — наприкінці квітня і у липні.

Ці пожежі мають усі шанси повторитися. Це може статися і в кінці квітня, особливо ж велика небезпека — в липні, — розповів очільник регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергій Зібцев в інтерв’ю для «Текстів».

Він порівняв нинішні пожежі з подіями 2015 року, коли в Києві теж фіксували задимлення. Тоді одна велика пожежа сталася у кінці квітня, інша — у серпні.

Думаю, цьогоріч нам варто очікувати на щось подібне. Маємо зараз велику посуху, і ситуація з часом кардинально не покращиться, — переконаний Зібцев.

На його думку, основна причина нинішніх пожеж — це зміни клімату, що принесли Україні небачену посуху і надзвичайно високу пожежну небезпеку. Він порівнює нещодавні пожежі на Житомирщині з подіями у Португалії, Каліфорнії (США), Греції, Австралії, а також наголошує на відсутності в українських вогнеборців досвіду боротьби з пожежами такого масштабу.

У нас просто немає досвіду проведення операцій з гасіння 30−40 тис. га, із залученням 2−3 тис. рятувальників, 500−600 автомобілів, авіації, тривалістю два-три тижні. Це безпрецедентна для нас за масштабами операція, її можна порівняти з військовою операцією, — зауважує експерт з лісових пожеж.

Він наголошує на необхідності комунікації та злагодженості дій усіх служб, які беруть участь у гасінні пожеж. На думку Зібцева, українські вогнеборці мусять готуватися до великих пожеж та стажуватися, наприклад, у Каліфорнії, Іспанії, тобто у регіонах, які регулярно дають раду подібним спалахам стихії.

Плюс наші пожежники мають… своєчасно реагувати на небезпеку. У суміжних з зонами лиха регіонах Білорусі ви не побачите таких пожеж. Жодне з наших держвідомств — земле- та лісокористувачів — не використовує дані дистанційного зондування землі. Зараз існують програмні продукти, коли ти відкриваєш карту і бачиш всі пожежі — за добу, за сім днів… Але робота з цим даними не впроваджена у нас в держустановах, — резюмує Зібцев.

Очільник регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж скаржиться також на відсутність зв’язку з Національним космічним агентством України, яке володіє всією інформацією і знає, як нею оперувати.

Не використовується також європейський механізм з надзвичайних ситуацій, який міг би нам допомогти, але українська сторона ще не активувала протокол по ньому, — розповів Зібцев.

За його словами, нині також незрозуміла ситуація з міжнародною співпрацею, наприклад, з допомогою іноземних пожежників. Не відомо, кому вони мають підкорятися, з ким взаємодіяти та якою мовою спілкуватися.