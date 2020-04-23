Пожары на Житомирщине могут повториться: названа причина и опасные даты / Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n137182-pojary-na-jitomirschine-mogut-povtoritsya-nazvana-prichina-i-opasnye-daty-foto-video.html

Ракурс

Пожары на Житомирщине, в результате которых выгорели несколько сел, могут повториться в ближайшие месяцы, в частности — в конце апреля и в июле.

У этих пожаров есть все шансы повториться снова. Это может произойти и в конце апреля, особенно большая опасность существует в июле, — рассказал глава регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров Сергей Зибцев в интервью для «Текстов».

Он сравнил нынешние пожары с событиями 2015 года, когда в Киеве тоже фиксировали задымления. Тогда один крупный пожар произошел в конце апреля, другой — в августе.

Думаю, в этом году нам стоит ожидать нечто подобное. Сейчас большая засуха, и ситуация со временем кардинально не улучшится, — убежден Зибцев.

По его мнению, основная причина нынешних пожаров — это изменения климата, принесшие Украине невиданную засуху и чрезвычайно высокую пожарную опасность. Он сравнивает недавние пожары на Житомирщине с событиями в Португалии, Калифорнии (США), Греции, Австралии, а также констатирует отсутствие у наших пожарных опыта борьбы с пожарами такого масштаба.

У нас просто нет опыта проведения операций по тушению 30−40 тыс. га, с привлечением 2−3 тыс. спасателей, 500−600 автомобилей, авиации, продолжительностью две-три недели. Это беспрецедентная для нас по масштабам операция, ее можно сравнить с военной операцией, — отмечает эксперт по лесным пожарам.

Он подчеркивает на необходимости постоянной коммуникации и слаженности работы всех служб, участвующих в тушении пожаров. По мнению Зибцева, украинские пожарные должны готовиться к большим пожарам и стажироваться, например, в Калифорнии, Испании, то есть в регионах, которые регулярно справляются с подобными вспышками стихии.

Плюс наши пожарные должны… своевременно реагировать на опасность. В смежных с зонами бедствия регионах Беларуси вы не увидите таких пожаров. Ни одно из наших госведомств — земле- и лесопользователи — не использует данные дистанционного зондирования земли. Сейчас существуют программные продукты, когда ты открываешь карту и видишь все пожары — за сутки, семь дней… Но работа с этим данными не внедрена у нас в госучреждениях, — резюмирует Зибцев.

Глава регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров жалуется также на отсутствие связи с Национальным космическим агентством Украины, которое владеет всей информацией и знает, как ею оперировать.

Не используется также европейский механизм по чрезвычайным ситуациям, который мог бы помочь, но украинская сторона еще не активировала этот протокол, — рассказал Зибцев.

По его словам, в Украине сложилась непонятная ситуация с международным сотрудничеством, например, с помощью иностранных пожарных. Неизвестно, кому они должны подчиняться, с кем взаимодействовать и на каком языке общаться.