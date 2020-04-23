Медики заявили о новых осложнениях от COVID-19.

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Заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 может привести к появлению тромбов в сосудах.

Эксперты обнаружили, что коронавирус может способствовать загустению крови и образованию тромбов. Также это осложнение влияет на дыхательные функции организма, поражая легкие. К такому выводу пришел доктор Джины Марраццо из американского университета Алабамы. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

Медик заявляет, что образование сгустков крови объясняет ухудшение нюха у зараженных пациентов, которое считается одним из неочевидных симптомов болезни.

Кроме того, специалист медицинского нью-йоркского комплекса Бет-Изрейел Хуман Пур отметил, что по меньшей мере пять его пациентов имели проблемы с дыханием, которые врачи связали с образованием кровяных сгустков. Врачи пытались повысить больным уровень кислорода в крови, но процедуры не были успешными.

В научной среде сейчас обсуждают влияние сгустков крови на коронавирус, но заявляют о очевидной связи между распространенными вирусными инфекциями и тромбозом. Отмечают, что лечение тромбоза может даже навредить больным.

Напомним, в Германии разрешили проводить клинические испытания вакцины от коронавируса на людях. Разрешение на испытание было выдано после тщательной проверки кандидата с точки зрения степени вероятного риска и пользы вакцины.