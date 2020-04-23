Медики заявили про нові ускладнення від COVID-19.

https://racurs.ua/ua/n137181-medyky-vyyavyly-novi-uskladnennya-vid-covid-19.html

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Захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 може привести до появи тромбів у судинах.

Експерти виявили, що коронавірус може сприяти загусанню крові і утворенню тромбів. Також це ускладнення впливає на дихальні функції організму, вражаючи легені. Такого висновку дійшов доктор Джини Марраццо з американського університету Алабами. Про це повідомляє видання MedicalXpress.

Медик заявляє, що утворення згустків крові пояснює погіршення нюху у заражених пацієнтів, яке вважається одним з неочевидних симптомів хвороби.

Крім того, фахівець медичного нью-йоркського комплексу Бет-Ізрейел Хуман Пур зазначив, що щонайменше п’ятеро його пацієнтів мали проблеми з диханням, які лікарі пов’язали з утворенням кров’яних згустків. Лікарі намагалися підвищити хворим рівень кисню в крові, але процедури не були успішними.

У науковому середовищі наразі обговорюють вплив згустків крові на коронавірус, але заявляють про очевидний зв’язок між поширеними вірусними інфекціями і тромбозом. Зазначають, що лікування тромбозу може навіть нашкодити хворим.

Нагадаємо, у Німеччині дозволили проводити клінічні випробування вакцини від коронавірусу на людях. Дозвіл на випробування було видано після ретельної перевірки кандидата з точки зору ступеня ймовірного ризику та користі вакцини.