Астероид в космосе. Фото: needpix.com

https://racurs.ua/n137183-pochti-kak-everest-astronom-pokazal-asteroid-letyaschiy-k-zemle-video.html

Ракурс

Астероид 1998 OR2 уже 29 апреля приблизится ближе всего к Земле. Его огромные размеры и яркость уже позволяет увидетьего с наземных телескопов.

Твердое небесное тело примерно в два раза меньше горы Эверест. Оно движется в космосе со скоростью 30 тыс. 577 км/ч. Астрофизик Гианлука Массе из итальянской обсерватории Virtual Telescope Project сделал кадры астероида 1998 OR2, что пролетит возле планеты Земля уже на следующей неделе. Астроном сделал 166 кадров астероида еще 15 апреля, а потом сделал из них анимацию. Об этом сообщает Express.

По информации NASA, диаметр астероида составляет от 1,8 до 4,1 км. Он пролетит возле Земли на безопасной дистанции, которая равна 16-м средним дистанциям между Землей и Луной.

Недавно, 15 апреля, астероид 2020 GH2, размером с дом пролетел возле Земли.

Напомним, комический телескоп Kepler обнаружил планету-близнеца Земли, которая находится от нас на расстоянии 300 световых лет. Эта планета получила название Kepler-1649c.