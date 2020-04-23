Кризис 2020: Министр финансов призвал бизнес брать льготные кредиты, а не ждать субсидии, фото — ЭП

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Кризис 2020, который накрывает украинскую экономику вследствие коронавирусной пандемии, угрожает и большому, и малому бизнесу. Министр финансов Сергей Марченко объяснил, почему Киев в отличие от правительств многих европейских стран не предусмотрел антикризисных расходов государства на помощь бизнесу.

Марченко считает, что Кабмин не должен делать эмиссию, чтобы выдать всем желающим денежную помощь. По его мнению, для преодоления кризиса 2020 года необходимо расширить программу доступных кредитов под 5−7−9%.

Бизнес может таким образом рассчитывать на финансовую поддержку. Мы подняли кредитный лимит до 3 млн грн, расширили круг потенциальных участников, дополнили цели, на которые предприниматели могут использовать заем по программе: пополнение оборотных средств, развитие, рефинансирование старых кредитов, — сказал Марченко в интервью LIGA.

Он заверил, что речь идет о полной компенсации ставки. Бизнес может получить беспроцентный кредит, но прямое бюджетное субсидирование бизнеса в правительстве осуществлять не намерены.