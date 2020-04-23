Япония отказалась от введения тотального карантина. Фото: Российская газета

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Ракурс

Япония не будет вводить тотальный карантин, хотя в стране зафиксированы почти 12 тыс. случаев заражения коронавирусом, а от COVID-19 скончались 299 граждан. Решение об отказе от введения карантина приняла экспертная комиссия по ситуации с коронавирусом в Японии.

Эксперты считают, что с помощью карантина невозможно уничтожить вирус, а японские граждане во избежание заражения должны соблюдать правила личной гигиены, сообщает Thakoni.

По мнению экспертов, карантин пагубно отразится на экономике Японии и последствия экономического кризиса могут быть гораздо плачевнее, чем эпидемия коронавируса.

Было отмечено, что Япония стремится максимально сократить количество случаев заражения, но из-за характера заболевания свести количество инфицированных к нулю невозможно.

Глава комиссии Сигэру Оми заявил, что правительство хочет сбалансировать поддержку социально-экономической активности с управлением эпидемией.

В Японии сейчас действует режим чрезвычайной ситуации. Но в настоящее время в стране закрыта только часть общественных заведений. В тоже время, рестораны продолжают работать.

По мнению японских экспертов, сдерживание распространения коронавируса происходит благодаря строгому соблюдению гражданами гигиены, а также эффективному отслеживанию контактов инфицированных.

Как ранее писал «Ракурс», Олимпийские игры в Японии перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. За Японией сохраняется статус страны-хозяйки летних Олимпийских игр в 2021 году. В Японии также останется и олимпийский огонь.