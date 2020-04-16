Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса объявлен в Японии

https://racurs.ua/n136859-v-yaponii-obyavlen-rejim-chrezvychaynoy-situacii-iz-za-covid-19.html

Ракурс

Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса объявил сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Режим ЧС будет действовать на всей территории Японии до 7 мая. Ранее лишь в семи из 47 префектур был введен режим ЧС, однако случаи заражения COVID-19 начали фиксироваться за их пределами.

Правительство Японии, по словам Абэ, также примет ряд мер по обеспечению граждан в условиях пандемии коронавируса. В частности, правящая партия рассматривает возможность выделения разовой помощи в 100 тыс. иен каждому гражданину Японии, пишет NHK.

Чтобы отказаться от режима чрезвычайной ситуации после 6 мая, сейчас мы должны уменьшить контакты как минимум на 70%, лучше на 80%. Мы приносим извинения за неудобства, — отметил Абэ.

Премьер-министр Японии также сообщил о денежных льготах для населения. По его словами, домохозяйствам, которые переживают сложные времена из-за значительного сокращения доходов, предоставят 300 тыс. иен.

В Японии, согласно последним данным, коронавирус подтвержден у 8,1 тыс. человек, 146 человек умерли.

Как ранее писал «Ракурс», ученые считают, что Китай упустил шесть важных дней, когда можно было бы остановить эпидемию коронавируса на начальной стадии.