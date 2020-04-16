Режим надзвичайної ситуації через коронавірус оголосили в Японії

https://racurs.ua/ua/n136859-v-yaponiyi-ogolosheno-rejym-nadzvychaynoyi-sytuaciyi-cherez-covid-19.html

Ракурс

Режим надзвичайної ситуації через коронавірус оголосив сьогодні прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. Режим НС діятиме на всій території Японії до 7 травня. Раніше лише у сімох з 47 префектур було запроваджено НС, проте випадки зараження COVID-19 почали фіксуватися за їхніми межами.

Уряд Японії, за словами Абе, також ухвалить низку заходів щодо забезпечення громадян в умовах пандемії коронавірусу. Зокрема, правляча партія розглядає можливість виділення разової допомоги у 100 тис. ієн кожному громадянину Японії, пише NHK.

Щоб відмовитися від режиму надзвичайної ситуації після 6 травня, зараз ми повинні зменшити контакти щонайменше на 70%, ліпше на 80%. Ми приносимо вибачення за незручності, — зазначив Абе.

Прем'єр-міністр Японії також повідомив про грошові пільги для населення. За його словами, домогосподарствам, які переживають складні часи через значне скорочення доходів, нададуть 300 тис. ієн.

В Японії, згідно з останніми даними, коронавірус підтверджено у 8,1 тис. осіб, 146 осіб померло.

Як раніше писав «Ракурс», вчені вважають, що Китай втратив шість важливих днів, коли можна було б зупинити епідемію коронавірусу на початковій стадії.