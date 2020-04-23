Пожар в Бородянском районе, фото «Киев Оперативный»

https://racurs.ua/n137186-gorit-les-i-suhaya-trava-pod-kievom-zametili-neskolko-masshtabnyh-pojarov-socseti-video.html

Ракурс

В Киевской области сегодня проходят несколько масштабных пожаров. Информация об этом появилась в соцсетях.

Так, Telegram канал Pavlovsky News опубликовал видео лесного пожара, который происходит в 50 км от Киева в районе села Савенки Вышгородского района.

Задымление такой силы, что периодически перекрывает солнце, — отмечается в сообщении.

На видео автор отмечает, что этот пожар происходит в районе села Катюжанка, расположенного неподалеку от Савенок.

Pavlovsky News также сообщил, что в Бородянском районе полиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении поджога.

Об еще одном масштабном пожаре, происходящем в Бородянском районе Киевской области, сообщает Фейсбук-сообщество «Киев Оперативный».

Пользователи соцсетей сообщают, что этот пожар происходит в районе села Шибене. Этот населенный пункт расположен неподалеку от Савенок, поэтому, возможно, в обоих случаях речь идет об одном и том же пожаре.

В соцсетях отмечают, что пожар в районе этого населенного пункта продолжается со вчерашнего дня.

Еще один пожар зафиксирован в районе села Требухов Броварского района, расположенного неподалеку от Броваров. Там, по информации сообщества «Киев оперативный», горит сухая трава и растительность.

Директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида на брифинге сообщил, что сегодня химическое загрязнение атмосферного воздуха в Киеве находится на уровне, характерном для апреля. По его словам, наблюдается превышение предельно допустимых концентраций по диоксиду азота, а также частично по диоксиду серы и формальдегиду.

Напомним, в Украине недавно приняли закон, который повышает штрафы для поджигателей травы.