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Пожар в Бородянском районе, фото «Киев Оперативный»
Горит лес и сухая трава: под Киевом заметили несколько масштабных пожаров — соцсети (ВИДЕО)https://racurs.ua/n137186-gorit-les-i-suhaya-trava-pod-kievom-zametili-neskolko-masshtabnyh-pojarov-socseti-video.htmlРакурс
В Киевской области сегодня проходят несколько масштабных пожаров. Информация об этом появилась в соцсетях.
Так, Telegram канал Pavlovsky News опубликовал видео лесного пожара, который происходит в 50 км от Киева в районе села Савенки Вышгородского района.
Задымление такой силы, что периодически перекрывает солнце, — отмечается в сообщении.
На видео автор отмечает, что этот пожар происходит в районе села Катюжанка, расположенного неподалеку от Савенок.
Pavlovsky News также сообщил, что в Бородянском районе полиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении поджога.
Об еще одном масштабном пожаре, происходящем в Бородянском районе Киевской области, сообщает Фейсбук-сообщество «Киев Оперативный».
Пользователи соцсетей сообщают, что этот пожар происходит в районе села Шибене. Этот населенный пункт расположен неподалеку от Савенок, поэтому, возможно, в обоих случаях речь идет об одном и том же пожаре.
В соцсетях отмечают, что пожар в районе этого населенного пункта продолжается со вчерашнего дня.
Еще один пожар зафиксирован в районе села Требухов Броварского района, расположенного неподалеку от Броваров. Там, по информации сообщества «Киев оперативный», горит сухая трава и растительность.
Директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида на брифинге сообщил, что сегодня химическое загрязнение атмосферного воздуха в Киеве находится на уровне, характерном для апреля. По его словам, наблюдается превышение предельно допустимых концентраций по диоксиду азота, а также частично по диоксиду серы и формальдегиду.
Напомним, в Украине недавно приняли закон, который повышает штрафы для поджигателей травы.