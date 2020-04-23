Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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В Николаевской области в результате вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 закрыли на въезд и выезд в село Семеновка Благодатненской объединенной территориальной общины.

Сейчас село полностью изолировано от внешнего мира. На въезде и выезде из населенного пункта действует только один пункт пропуска со стороны автодороги Н-24. Также перекрыты села Арбузинского района. Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной государственной администрации на своей странице в Facebook.

По словам главы ОТГ Владимира Неграя, местные власти организовали полноценную работу этого КПП, а персонал полностью обеспечили всеми необходимыми санитарными средствами. Он заявил, что организован мониторинг состояния здоровья людей путем бесконтактного измерения температуры.

Сообщается, что при необходимости движение транспорта осуществляется с помощью универсальной пропуска для сотрудников и служебного транспорта учреждений, служб, субъектов хозяйствования, которые обеспечивают жизнедеятельность села Семеновка. Крестьянам разрешили пересекать КПП без пропуска.

По состоянию на сегодня в Николаевской области выявили 99 случаев заражения COVID-19. Всего в Украине подтверждено 7 тыс. 170 заражений, из них 578 обнаружили за минувшие сутки.

Напомним, 21 апреля в Николаевской области зарегистрировали первую смерть от коронавируса, в которой длительное время не фиксировали ни одного случая заболевания.