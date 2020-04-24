Курс гривні встановив НБУ. Фото: flickr.com

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Ракурс

Офіційний курс гривні на 24 квітня встановив Національний банк України.

Американський долар сьогодні вранці подешевшав і коштує 27 грн 1 коп. Євро теж впав у ціні й коштує 29 грн 13 коп. Про це свідчать дані, опубліковані на веб-сторінці Нацбанку.

Гривня дещо змінилася й до грошових одиниць інших країн. Так, польський злотий коштує 6 грн 42 коп., а ціна російського рубля 24 квітня — 0,36 грн. Ціна чеської крони сьогодні 1 грн 5 коп., а фунт стерлінгів коштує 33 грн 35 коп.

Перед Великоднем у НБУ заявляли, що курс гривні коливався незначно — біля 27 грн за 1 дол., а ситуація на валютному ринку була спокійною. У Нацбанку заявляли, що зуміли купити невеликий обсяг валюти та поповнити міжнародні резерви на початку тижня.

Нагадаємо, з 24 квітня Національний банк України знижує облікову ставку до 8% річних. У НБУ запевняють, що зниження облікової ставки та витрати з державного бюджету на підтримку економіки допоможуть їй відновитися у другому півріччі 2020 року.