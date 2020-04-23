Борьба с коронавирусом в Украине. Фото: Pixabay

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Ракурс

В Украине создан Фонд борьбы с коронавирусом COVID-19, на эти цели государство выделяет 65 млрд грн, из которых 15,8 млрд грн предусмотрено для доплат к зарплате медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией. О медперсонале постоянно беспокоятся и в Минздраве, заявляя, что защита людей в белых халатах является приоритетной задачей.

Обнародованные 23 апреля результаты социологического исследования «Коронавирус глазами медработников Украины»* проливают свет на реальную картину — как государство справляется с пандемией, насколько действительно защищены медицинские работники, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, растут ли их зарплаты... В исследовании участвовали 4500 медиков (по словам социологов, это более 1% от всех медицинских работников Украины) из всех уголков страны за исключением оккупированных областей. Анкетирование проходило 13‒20 апреля 2020 года онлайн, на условиях анонимности. Полученные результаты неприятно удивили как самих социологов, так и профессиональное сообщество.

Готова ли система здравоохранения к борьбе с коронавирусом

На вопрос, готова ли система здравоохранения бороться с пандемией, 35,5% опрошенных ответили «нет», оценив готовность на 1 балл из 5 возможных. Более трети поставили двойку. Самая высокая оценка была в анкетах только у 1,7% респондентов. В среднем готовность тянет на 1,97 балла (из 5 возможных). Что касается готовности медицинских учреждений (оснащение, наличие медпрепаратов согласно протоколу лечения COVID-19 и т. п.), в которых работают эти врачи, средний балл составил 2,2. При этом 85% оценили подготовку своего медицинского учреждения от 1 до 3. В среднем уровень подготовки медперсонала потянул на 2,5 балла.

Карантин, качество тестов и как врачи добираются на работу

Большинство врачей соглашаются, что карантин является действенной мерой борьбы с коронавирусом. На вопрос, обеспечивают ли реальную борьбу с пандемией карантинные мероприятия, 51% ответили, что скорее да. В то же время почти треть не уверены, что карантин поможет в этой борьбе. 40% опрошенных считают меры недостаточно жесткими. 26% выступают за принципиально иной подход к карантинным ограничениям. Что касается сроков введения карантина, почти половина респондентов считает их своевременными, однако каждый третий отметил, что меры были предприняты слишком поздно.

«Как вы оцениваете по пятибалльной шкале эффективность работы центральной власти по борьбе с пандемией?». Большинство оценили работу в 2,1 из 5 возможных баллов. Лишь 1,9% респондентов поставили в анкете высший балл. Работа местных властей ненамного лучше — получила 2,3 балла.

Что касается эффективности работы местной власти по организации доставки медицинского персонала на работу, то почти все врачи поставили негативные оценки. Средний балл — 2,1. Когда у врачей спрашивали детали, они рассказывали, что либо сами заказывают такси, либо их подвозят друзья, знакомые или волонтеры. То есть о том, что государство или местная власть это обеспечили, речь не идет.

Качество тестов на коронавирусную инфекцию, которые есть в наличии в Украине, почти 75% оценили от 1 до 3.

«Когда, на ваш взгляд, будет возможно смягчить карантинные мероприятия?». Каждый пятый считает, что это стоит сделать уже в апреле (напомним, что исследование проводилось с 13 по 20 апреля). 38% ответили, что это следует сделать в конце мая — начале июня.

Борьба с коронавирусом: в перчатках, но без халатов

К сожалению, в Украине каждый пятый среди официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции — человек в белом халате (для сравнения: в Китае этот показатель варьировался от 4% до 12%, в Италии инфицированные медики в начале пандемии в общем количестве заболевших составляли 13%, а сегодня — около 9%). В Минздраве считают, что основной причиной такой безрадостной статистики является халатность врачей по отношению к своей собственной защите, а иногда и некое геройство.

Согласно опросу, почти 70% медиков не чувствуют себя в безопасности на работе. Социологи спрашивали медработников об обеспечении средствами индивидуальной защиты, а именно о масках, перчатках, защитных очках, дезинфекторах, защитных костюмах. Защитными перчатками врачи обеспечены на 3 балла из 5 возможных. Обеспечение масками на хорошо и отлично оценили 25% медиков (большинство оценили от 1 до 3). В среднем обеспечение масками получило 2,6 балла. Подобная картина и с защитными очками. Наилучшая ситуация с дезинфекторами — почти 40% оценили обеспечение в 4 и 5 баллов. Самый большой дефицит — защитные костюмы: почти 85% оценили этот вопрос в самые низкие баллы. Большинство из имеющихся закуплены за деньги благотворителей, волонтеров, иногда за свой счет.

Как коронавирус повлиял на заработную плату медиков

Пожалуй, мало кто не слышал, что зарплата медиков, работающих с больными коронавирусной инфекцией, должна повыситься на 300%. Поэтому интересно узнать ответы из уст медиков на вопрос: «Как изменилась ваша заработная плата во время карантина?». Оказалось, что у 60% зарплата не изменились. У 12% она несколько уменьшилась. У 17% — существенно уменьшилась. Лишь у 2% зарплата увеличилась. Конечно, не все врачи, участвовавшие в опросе, работают в инфекционных больницах, но опасности сейчас подвергаются все медики. В качестве подтверждения — список памяти медработников, умерших от COVID-19 во всем мире, недавно опубликованный известным медицинским журналом Medscape. Возле фамилий стоят самые разные специальности, это не только инфекционисты, но и семейные, педиатры, офтальмологи, гематологи, онкологи, стоматологи и др.

На вопрос, является ли доплата к зарплате мотивацией рисковать своей жизнью во время борьбы с коронавирусом, 27% опрошенных ответили, что считают это важным, треть это немного мотивирует, а 29% медиков отметили, что деньги не влияют на их готовность к работе.

Еще один интересный вопрос: «Заставляло ли вас руководство брать отпуск за свой счет, без сохранения заработной платы?». 66% не заставляли. Каждый пятый ответил, что именно их не заставляли, но они знают о таких ситуациях от своих коллег. 11% заставляли брать отпуск за свой счет.

Еще один пул исследования касался медицинской реформы, и он заслуживает отдельной статьи.

*Социологическое исследование «Коронавирус глазами медработников Украины» проведен исследовательской компанией Active Group совместно с Всеукраинским врачебным обществом и Ассоциацией городов Украины. Было опрошено более 4500 медработников из всех уголков Украины. Исследована проблематика роли государства в борьбе с коронавирусом, обеспечения медперсонала в условиях пандемии, наличия медпрепаратов согласно протоколу лечения COVID-19, особенностей работы в условиях карантина.

Исследование репрезентативное по полу, географии проживания, форме собственности медицинских учреждений, в которых работают медики (государственная, коммунальная или частная), и по виду оказания медицинской помощи (равномерно охвачены первичное, вторичное и третичное звено медицинской помощи). Погрешность составляет около 1,5%.