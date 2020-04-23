Боротьба з коронавірусом в Україні. Фото: Pixabay

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В Україні створено Фонд боротьби з коронавірусом COVID-19, на ці цілі держава виділяє 65 млрд грн, з яких 15,8 млрд грн передбачено для доплат до зарплати медикам, які працюють з хворими на коронавірусну інфекцію. Про медперсонал постійно турбуються і в Міністерстві охорони здоров'я, заявляючи, що захист людей у білих халатах є пріоритетним завданням.

Оприлюднені 23 квітня результати соціологічного дослідження «Коронавірус очима медпрацівників України»* проливають світло на реальну картину — як держава справляється з пандемією, наскільки насправді захищені медичні працівники, які перебувають на передовій боротьби з пандемією, чи ростуть їхні зарплати... У дослідженні взяли участь 4500 медиків (за словами соціологів, це понад 1% від усіх медичних працівників України) з усіх куточків країни за винятком окупованих областей. Анкетування відбувалося 13‒20 квітня 2020 року онлайн, на умовах анонімності. Отримані результати неприємно здивували як самих соціологів, так і професійну спільноту.

Чи готова система охорони здоров'я до боротьби з коронавірусом

На запитання, чи готова система охорони здоров'я боротися з пандемією, 35,5% опитаних відповіли «ні», оцінивши готовність на 1 бал із 5 можливих. Понад третина поставили двійку. Найвища оцінка була в анкетах лише в 1,7% респондентів. В середньому готовність тягне на 1,97 бала (з 5 можливих). Щодо готовності медичних закладів (оснащення, наявність медпрепаратів згідно з протоколом лікування COVID-19 тощо), в яких працюють ці лікарі, середній бал становив 2,2. При цьому 85% оцінили підготовку свого медичного закладу від 1 до 3. У середньому рівень підготовки медперсоналу потягнув на 2,5 бала.

Карантин, якість тестів та як лікарі добираються на роботу

Більшість лікарів погоджуються, що карантин є дієвим заходом боротьби з коронавірусом. На запитання, чи забезпечують реальну боротьбу з пандемією карантинні заходи, 51% відповіли, що скоріше так. Водночас майже третина не впевнені, що карантин допоможе у цій боротьбі. 40% опитаних вважають заходи недостатньо жорсткими. 26% за принципово інший підхід до карантинних обмежень. Щодо термінів запровадження карантину, майже половина респондентів вважає їх своєчасними, однак кожний третій зазначив, що заходи були вжиті запізно.

«Як ви оцінюєте за п’ятибальною шкалою ефективність роботи центральної влади щодо боротьби з пандемією?». Більшість оцінили роботу у 2,1 з 5 можливих балів. Лише 1,9% респондентів поставили в анкеті найвищий бал. Робота місцевої влади ненабагато краща — отримала 2,3 бала.

Що стосується ефективності роботи місцевої влади щодо організації доставки медичного персоналу на роботу, то майже всі лікарі поставили негативні оцінки. Середній бал — 2,1. Коли у лікарів запитували деталі, вони розповідали, що або самі замовляють таксі, або їх підвозять друзі, знайомі чи волонтери. Тобто про те, що держава чи місцева влада це забезпечили, не йдеться.

Якість тестів на коронавірусну інфекцію, які наявні в Україні, майже 75% оцінили від 1 до 3.

«Коли, на ваш погляд, буде можливо пом’якшити карантинні заходи?». Кожен п'ятий вважає, що це варто зробити вже у квітні (нагадаємо, що дослідження проводилося з 13 по 20 квітня). 38% відповіли, що це варто зробити наприкінці травня — на початку червня.

Боротьба з коронавірусом: в рукавичках, але без халатів

На жаль, в Україні кожен п'ятий серед офіційно зареєстрованих випадків коронавірусної інфекції — людина в білому халаті (для порівняння: у Китаї цей показник варіювався від 4% до 12%, в Італії інфіковані медики на початку пандемії в загальній кількості захворілих становили 13%, а сьогодні — близько 9%). У МОЗ вважають, що основною причиною сумної статистики є недбалість лікарів до свого власного захисту, а подекуди й таке собі геройство.

Згідно з опитуванням, майже 70% медиків не почуваються безпечно на роботі. Соціологи запитували медпрацівників про забезпечення засобами індивідуального захисту, а саме про маски, рукавички, захисні окуляри, дезінфектори, захисні костюми. Захисними рукавичками лікарі забезпечені на 3 бали з 5 можливих. Забезпечення масками на добре та відмінно оцінили 25% медиків (більшість оцінили від 1 до 3). В середньому забезпечення масками отримало 2,6 бала. Подібна картина і з захисними окулярами. Найкраща ситуація з дезінфекторами — майже 40% оцінили забезпечення у 4 та 5 балів. Найбільший дефіцит — захисні костюми: майже 85% оцінили це питання у найнижчі бали. А більшість із наявних закуплені за гроші благодійників, волонтерів, іноді власним коштом.

Як коронавірус вплинув на заробітну плату медиків

Мабуть, мало хто не чув, що зарплатня медиків, які працюють з хворими на коронавірусну інфекцію, має підвищитися на 300%. Тож цікаво дізнатися відповіді з вуст медиків на запитання: «Як змінилась ваша заробітна плата під час карантину?». Виявилося, що у 60% зарплатня не змінилася. У 12% вона дещо зменшилася. У 17% — істотно зменшилася. Лише у 2% зарплата збільшилася. Звісно, не всі лікарі, що брали участь в опитуванні, працюють в інфекційних лікарнях, але на небезпеку зараз наражаються всі медики. Як підтвердження — список пам'яті медпрацівників, які померли від COVID-19 в усьому світі, що нещодавно опублікував відомий медичний журнал Medscape. Біля прізвищ стоять найрізноманітніші спеціальності, це не лише інфекціоністи, а й сімейні, педіатри, офтальмологи, гематологи, онкологи, стоматологи та ін.

На запитання, чи є доплата до зарплати мотивацією ризикувати своїм життям під час боротьби з коронавірусом, 27% опитаних відповіли, що вважають це принциповим, третину це трохи мотивує, а 29% медиків зауважили, що гроші не впливають на їхню готовність до роботи.

Ще одне цікаве запитання: «Чи змушувало вас керівництво брати відпустку за свій кошт, без збереження заробітної плати?». 66% не змушували. Кожен п'ятий відповів, що саме їх не змушували, але вони знають про такі ситуації від своїх колег. 11% змушували брати відпустку за власний кошт.

Ще один пул дослідження стосувався медичної реформи, і він заслуговує на окрему статтю.

*Соціологічне дослідження «Коронавірус очима медпрацівників України» проведене дослідницькою компанією Active Group спільно з Всеукраїнським лікарським товариством та Асоціацією міст України. Було опитано понад 4500 медпрацівників з усіх куточків України. Досліджено проблематику ролі держави у боротьбі з коронавірусом, забезпечення медперсоналу в умовах пандемії, наявності медпрепаратів згідно з протоколом лікування COVID-19, особливостей роботи в умовах карантину.

Дослідження репрезентативне за статтю, географією проживання, формою власності медичних закладів, в яких працюють медики (державна, комунальна або приватна), і за видом надання медичної допомоги (рівномірно охоплені первинна, вторинна і третинна ланка медичної допомоги). Похибка становить близько 1,5%.