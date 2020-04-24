Коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n137208-v-ukrayini-ponad-7-6-tys-infikovanyh-koronavirusom-za-dobu-zahvorily-sche-mayje-500-osib-karta.html

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Коронавірус в Україні діагностований у 7 тис. 647 осіб. За останню добу інфікування підтвердили ще у 477 осіб, з них 98 — медичні працівники.

Також протягом 23 квітня 97 хворих одужали — повторні тести не виявили коронавірусу в організмі. Проте збільшилась і кількість летальних випадків — померли шестеро хворих. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Загалом в Україні від коронавірусу вилікувалася 601 людина, а померли — 193, з них 99 чоловіків та 94 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).

На амбулаторному лікуванні перебувають 5 тис. 158 пацієнтів, з них 394 дитини та 1 тис. 214 медпрацівників. Загалом госпіталізовано 2 тис. 489 осіб, з них 109 діти та 244 медики. До апарату штучної вентиляції легенів підключені 103 людини, зокрема одна дитина.

Наразі в областях України така кількість хворих на коронавірус: