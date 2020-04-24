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Коронавірус в Україні

В Україні понад 7,6 тис. інфікованих коронавірусом — за добу захворіли ще майже 500 осіб (КАРТА)

24 кві 2020, 09:37
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Коронавірус в Україні діагностований у 7 тис. 647 осіб. За останню добу інфікування підтвердили ще у 477 осіб, з них 98 — медичні працівники.

Також протягом 23 квітня 97 хворих одужали — повторні тести не виявили коронавірусу в організмі. Проте збільшилась і кількість летальних випадків — померли шестеро хворих. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Загалом в Україні від коронавірусу вилікувалася 601 людина, а померли — 193, з них 99 чоловіків та 94 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).

На амбулаторному лікуванні перебувають 5 тис. 158 пацієнтів, з них 394 дитини та 1 тис. 214 медпрацівників. Загалом госпіталізовано 2 тис. 489 осіб, з них 109 діти та 244 медики. До апарату штучної вентиляції легенів підключені 103 людини, зокрема одна дитина.

Наразі в областях України така кількість хворих на коронавірус:



  • Вінницька область — 370 випадків (51 одужав);
  • Волинська область — 203 випадки (26 одужали);
  • Дніпропетровська область — 195 випадків (11 одужали);
  • Донецька область — 24 випадки (10 одужали);
  • Житомирська область — 309 випадків (4 одужали);
  • Закарпатська область — 260 випадків (27 одужали);
  • Запорізька область — 163 випадки (25 одужали);
  • Івано-Франківська область — 684 випадки (27 одужали);
  • м. Київ — 1 тис. 122 випадки (53 одужали);
  • Київська область — 505 випадків (38 одужали);
  • Кіровоградська область — 283 випадки (35 одужали);
  • Львівська область — 298 випадків (39 одужали);
  • Луганська область — 27 випадків (троє одужали);
  • Миколаївська область — 103 випадки;
  • Одеська область — 169 випадки (восьмеро одужали);
  • Полтавська область — 161 випадок (12 одужали);
  • Рівненська область — 437 випадків (39 одужали);
  • Сумська область — 90 випадків (34 одужали);
  • Тернопільська область — 532 випадки (45 одужали);
  • Харківська область — 118 випадків (12 одужали);
  • Херсонська область — 77 випадків (11 одужали);
  • Хмельницька область — 65 випадків (семеро одужали);
  • Черкаська область — 234 випадки (36 одужали);
  • Чернівецька область — 1 тис. 199 випадків (45 одужали);
  • Чернігівська область — 19 випадків (троє одужали).

Поширення коронавірусу. Карта: ЦГЗ


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