Страхування життя медиків-борців з коронавірусом. Фото: Ракурс

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Ракурс

Страхування життя медиків дуже важливе в умовах короновірусної епідемії. Люди у білих халатах виявилися на «передовій» нещадної війни з пандемією. Під час сьогоднішньої наради президент України Володимир Зеленський запропонував розглянути можливість страхування медиків по всій Україні.

Президент заявив, що дана страховка розрахована на наслідки коронавірусу, а також ще на 140 різних хвороб. При цьому її вартість не дуже висока, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Ініціативу про страховку медиків, які працюють з хворими на коронавірус, а також працівників мобільних бригад, які перевозять інфікованих, запропонував голова Луганської обласної державної адміністрації.

Зеленський зазначив, що рішення про страховку медиків є хорошим прикладом якісних рішень місцевої влади під час епідемії.

Як раніше писав «Ракурс», медпрацівники опинилися у зоні ризику під час епідемії коронавірусу. Відсутність засобів індивідуального захисту стає причиною того, що багато медиків інфікуються, намагаючись врятувати життя хворих. На сьогоднішній день в Україні з коронавірусом госпіталізовано 244 медпрацівників, іще 214 медиків перебувають на амбулаторному лікуванні.