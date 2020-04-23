В съемках фильма «Дау. Дегенерация»участвовали младенцы из детдома, фото: телеканал «Прямой»

https://racurs.ua/n137200-skandal-vokrug-filma-dau-stalo-izvestno-kakoe-uchrejdenie-pozvolilo-semki-mladencev.html

Ракурс

В фильме «Дау. Дегенерация» российского режиссера Ильи Хржановского участвовали дети из дома ребенка № 3 Харькова.

Директора детдома допросили. Об этом в комментарии изданию «Суспільне» сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.

Отмечается, что все задействованные в съемках скандальной киноленты дети были из этого детдома.

По словам прокурора, сейчас эту картину изучают следователи, проводятся следственные действия. В частности, устанавливаются лица, которые давали разрешение на привлечение детей к съемкам.

Следователем будет решен вопрос о виновности того или другого должностного лица, предоставлявшего согласие на проведение данных действий с детьми, — отметил Фильчаков.

Хржановский снимал этот фильм в Харькове с 2008 до 2011 год. В интернете фильм «Дау. Дегенерация» стал доступен в середине апреля этого года. До этого его показали на Берлинском кинофестивале.

Вчера пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что открыто уголовное производство по факту возможных пыток детей во время съемок этой киноленты, а также изготовления или распространения произведений, пропагандирующих культ насилия (ч. 2 ст. 127 и ч. 3 ст. 300 Уголовного кодекса).

Напомним, Хржановский прокомментировал скандал вокруг своей киноленты.