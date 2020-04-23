«Пленки Ермака»: в САП переквалифицировали дело

Кадр из «пленок Ермака»

https://racurs.ua/n137199-plenki-ermaka-v-sap-perekvalificirovali-delo.html

Ракурс

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) переквалифицировала дело о так называемых «пленках Ермака» со «злоупотребления влиянием» (ч. 2 ст. 369−2 Уголовного кодекса) на «мошенничество» (ст. 190 Уголовного кодекса).

Материалы уголовного производства переданы от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Нацполиции. Об этом сообщила юридическая компания «Миллер», защищающая интересы народного депутата Гео Лероса, который обнародовал соответствующие видеозаписи.

В компании отмечают, что это дело больше не находится в подследственности НАБУ, поскольку мошенничество, в отличие от злоупотребления влиянием, не относится к коррупционным преступлениям.

Отмечается, что соответствующее решение САП приняла 17 апреля.

На решение о переквалификации дела в своем Фейсбуке также отреагировал Лерос.

Теперь вместо НАБУ расследование будет проводить Национальная полиция Украины, а Денис Ермак сразу оказался потерпевшим, а не организатором схемы распродажи должностей, — заявил политик.



Лерос 29 марта обнародовал записи, в которых говорится, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис Ермак якобы продавал государственные должности. 30 марта САП по заявлению Лероса зарегистрировало производство № 42020000000000646.

Напомним, в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что Лерос имеет право на вознаграждение за разоблачение коррупции.