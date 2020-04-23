В этом году 24 апреля православные христиане отмечают Светлую пятницу, фото: pravda.ru

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24 апреля православные христиане отмечают Светлую пятницу. Это самый важный день Светлой седмицы, которая отмечается после Пасхи.

Также традиционно Светлая пятница известна как Прощенный день. По традиции, в этот день к молодым приходили близкие родственники. Кроме того, в этот день девушки умывались ледяной водой — считалось, что роса поможет сохранить молодость и красоту.

Согласно традициям, в этот день нельзя злиться, ругаться и т. п.

Кроме того, в этот день почитается священномученик Антип, епископ Пергамской церкви, который был учеником Иоанна Богослова.

Также 24 мая отмечается Международный день солидарности молодежи. Этот праздник призван привлечь внимание государственных органов, общества и СМИ к проблемам молодежи во всем мире. Впервые этот праздник отмечали в 1957 году.

Народные приметы: