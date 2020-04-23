Завтра — Светлая пятница и Международный день солидарности молодежиhttps://racurs.ua/n137198-zavtra-sveta-pyatnica-i-mejdunarodnyy-den-solidarnosti-molodeji.htmlРакурс
24 апреля православные христиане отмечают Светлую пятницу. Это самый важный день Светлой седмицы, которая отмечается после Пасхи.
Также традиционно Светлая пятница известна как Прощенный день. По традиции, в этот день к молодым приходили близкие родственники. Кроме того, в этот день девушки умывались ледяной водой — считалось, что роса поможет сохранить молодость и красоту.
Согласно традициям, в этот день нельзя злиться, ругаться и т. п.
Кроме того, в этот день почитается священномученик Антип, епископ Пергамской церкви, который был учеником Иоанна Богослова.
Также 24 мая отмечается Международный день солидарности молодежи. Этот праздник призван привлечь внимание государственных органов, общества и СМИ к проблемам молодежи во всем мире. Впервые этот праздник отмечали в 1957 году.
Народные приметы:
- считается, что в этот день «раскрываются воды». Если в этот день вода не разольется из рек, то лето будет плохим и без хорошего урожая;
- если лед не идет, то не будет тепла;
- если утром мороз, а днем пошел снег, то еще целый месяц будет холодно;
- метель — к холодам.