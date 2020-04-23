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Ракурс
В этом году 24 апреля православные христиане отмечают Светлую пятницу, фото: pravda.ru

Завтра — Светлая пятница и Международный день солидарности молодежи

23 апр 2020, 21:14
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24 апреля православные христиане отмечают Светлую пятницу. Это самый важный день Светлой седмицы, которая отмечается после Пасхи.

Также традиционно Светлая пятница известна как Прощенный день. По традиции, в этот день к молодым приходили близкие родственники. Кроме того, в этот день девушки умывались ледяной водой — считалось, что роса поможет сохранить молодость и красоту.

Согласно традициям, в этот день нельзя злиться, ругаться и т. п.

Кроме того, в этот день почитается священномученик Антип, епископ Пергамской церкви, который был учеником Иоанна Богослова.

Также 24 мая отмечается Международный день солидарности молодежи. Этот праздник призван привлечь внимание государственных органов, общества и СМИ к проблемам молодежи во всем мире. Впервые этот праздник отмечали в 1957 году.


Народные приметы:

  • считается, что в этот день «раскрываются воды». Если в этот день вода не разольется из рек, то лето будет плохим и без хорошего урожая;
  • если лед не идет, то не будет тепла;
  • если утром мороз, а днем ​​пошел снег, то еще целый месяц будет холодно;
  • метель — к холодам.

Источник: Ракурс


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