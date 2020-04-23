Коронавирус «очистил» воздух на севере Индии, фото: Picserver.org

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Карантин в Индии, введенный в связи с эпидемией коронавируса, привел к тому, что воздух на севере страны стал самым чистым за последние 20 лет. Об этом свидетельствуют данные, собранные спутниковыми датчиками NASA

В Индии 25 марта был введен строгий карантин. В результате значительно уменьшилась активность предприятий и движение автотранспорта и самолетов, сообщает пресс-служба NASA Earth Observatory.

Ежегодно аэрозоли из антропогенных источников приводят к нездоровому уровню загрязнения воздуха во многих городах Индии. Однако всего лишь за неделю сокращения человеческой активности их количество упало до 20-летнего минимума для этого времени года на севере Индии.

Мы знали, что увидим изменения атмосферного состава во многих местах во время карантина, — отмечает научный сотрудник NASA Паван Гупта. — Но я никогда не видел таких аэрозольных значений на Индо-Ганской равнине в это время года.



В то же время на юге Индии ситуация очень отличается. Спутниковые данные показывают, что там уровень аэрозолей даже несколько возрос. Причины этого неясны, но могут быть связаны с недавними сельскохозяйственными пожарами, ветрами или другими факторами.

Напомним, карантин в Украине продлили до 11 мая.