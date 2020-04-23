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Коронавірус «очистив» повітря на півночі Індії, фото: Picserver.org

Через коронавірус повітря в Індії стало найчистішим за 20 років — NASA (ІНФОГРАФІКА)

23 кві 2020, 20:39
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Карантин в Індії, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу, призвів до того, що повітря на півночі країни стало найчистішим за останні 20 років. Про це свідчать дані, зібрані супутниковими датчиками NASA

В Індії 25 березня був запроваджений суворий карантин. В результаті значно зменшилася активність підприємств та рух автотранспорту і літаків, повідомляє прес-служба NASA Earth Observatory.

Щороку аерозолі з антропогенних джерел призводять до нездорового рівня забруднення повітря у багатьох містах Індії. Однак всього лише за тиждень скорочення людської активності їхня кількість впала до 20-річного мінімуму для цієї пори року на півночі Індії.

Забруднення повітря на півночі Індії аерозолями у 2016–2020 роках, інфографіка: NASA

Ми знали, що побачимо зміни атмосферного складу в багатьох місцях під час карантину, — наголошує науковий співробітник NASA Паван Гупта. — Але я ніколи не бачив таких аерозольних значень на Індо-Ганській рівнині в цей час року.



Водночас на півдні Індії ситуація дуже відрізняється. Супутникові дані показують, що там рівень аерозолів навіть дещо зріс. Причини цього незрозумілі, але можуть бути пов’язані з нещодавніми сільськогосподарськими пожежами, вітрами чи іншими чинниками.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 11 травня.


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