Участились случаи отравления дезинфектантами. Фото: DarikNews

https://racurs.ua/n137196-koronavirus-stal-prichinoy-chastyh-otravleniy-dezinfektantami.html

Ракурс

В США в последнее время наблюдается паника из-за распространения коронавируса. Люди пытаются всеми возможными способами защититься от заражения коронавирусом. Для этого граждане начали чаще использовать всевозможные дезинфектанты, которые не только способны убить вирус, но и вызвать отравление у человека.

По сведениям Национальной системы данных США о ядах, за период с января по март 2020 года зарегистрированы 45 тыс. 550 обращений в токсикологические центры в связи с отравлением чистящими и дезинфицирующими средствами, сообщается на официальном сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Чаще всего люди отравляются веществами, в которых содержится хлор. Кроме того, увеличилось количество отравлений, которые связаны с использованием дезинфектантов не содержащих спирт, а также обеззараживающих средств для рук. Как правило, люди получают отравление из-за вдыхания паров дезинфектантов и чистящих средств.

Многие пользователи не понимают, как правильно пользоваться дезинфицирующими препаратами и фактические травят себя и своих близких агрессивной химией. Немаловажную роль в этом играет и паника, связанная с распространением коронавируса.

Небрежное обращение с дезинфектантами зачастую становится причиной отравления маленьких детей. Любопытные детишки не только могут надышаться вредными парами дезинфектантов, но и даже попробовать их на вкус.

Специалисты рекомендуют перед использованием любых химикатов внимательно изучить инструкцию на этикетке, а также хранить дезинфектанты в недоступном для детей месте.

Как ранее писал «Ракурс», вирусологи из США предрекают следующей зимой новую волну коронавируса, которая будет намного страшнее первой, потому что может совпасть с эпидемией сезонного гриппа