Почастішали випадки отруєння дезінфектантами. Фото: DarikNews

https://racurs.ua/ua/n137196-koronavirus-stav-prychynou-chastyh-otruien-dezinfektantamy.html

Ракурс

У США останнім часом спостерігається паніка через поширення коронавірусу. Люди намагаються усіма можливими способами захиститися від зараження коронавірусом. Для цього громадяни почали частіше використовувати всілякі дезінфектанти, які не тільки здатні вбити вірус, але і викликати отруєння.

За інформацією Національної системи даних США про отрути, за період із січня по березень 2020 року зареєстровано 45 тис. 550 звернень до токсикологічних центрів у зв’язку з отруєнням дезінфікуючими засобами, повідомляється на офіційному сайті Центру по контролю і профілактиці захворювань США.

Найчастіше люди отруюються речовинами з вмістом хлору. Крім того, збільшилася кількість отруєнь, які пов’язані з використанням дезінфектантів, що не містять спирту, а також знезаражувальних засобів для рук. Як правило, люди отримують отруєння через вдихання парів дезінфектантів і засобів для чищення.

Багато користувачів не розуміють, як правильно користуватися дезінфікуючими препаратами і фактично отруюють себе і своїх близьких агресивної хімією. Важливу роль у цьому відіграє і паніка, пов’язана з поширенням коронавірусу.

Недбале поводження з дезінфектантами часто стає причиною отруєння маленьких дітей. Допитливі дітлахи не тільки можуть надихатися шкідливими парами дезінфектантів, а навіть спробувати їх на смак.

Фахівці рекомендують перед використанням будь-яких хімікатів уважно вивчити інструкцію на етикетці, а також зберігати дезінфектанти у недоступному для дітей місці.

Як раніше писав «Ракурс», вірусологи з США пророкують наступної зими нову хвилю коронавірусу, яка буде набагато страшнішою за першу, тому що може початися одночасно з епідемією сезонного грипу