Коронавірус у котів: медики США просять не випускати домашніх тварин на вулицю, фото — CNet

https://racurs.ua/ua/n137154-koronavirus-u-kotiv-medyky-ssha-prosyat-ne-vypuskaty-domashnih-tvaryn-na-vulycu.html

Ракурс

Коронавірус у котів вперше виявили у США. Медики просять не випускати домашніх тварин на вулицю.

Випадок стався у штаті Нью-Йорк. Коронавірус виявили у двох домашніх котів, які могли заразитися від своїх господарів або сусідів, повідомляє AP з посиланням на Центр з контролю і профілактики захворювань у США.

Одна з тварин захворіла через тиждень після того, як господар нетривалий час хворів на респіраторне захворювання. Водночас діагноз COVID-19 у людини не встановили. Домашній кіт у цій родині іноді виходить на вулицю і може контактувати з інфікованою людиною у своєму районі. А от господар іншого кота був хворий на коронавірус.

Нині в обох тварин проявляються симптоми респіраторного захворювання, але ветеринари розраховують, що вони одужають.

Медики США стверджують, що, хоча деякі тварини можуть заразитися вірусом від людей, немає жодних ознак того, що домашні тварини передають його людям. Громадян закликають не робити масових тестувань тварин на коронавірус, а також рекомендують не дозволяли своїм домашнім улюбленцям взаємодіяти з іншими людьми або тваринами за межами їхнього будинку — випускати кішок на вулицю, а собак вигулювати у парках.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у Нью-Йоркському зоопарку ще сім тигрів і левів інфікувалися коронавірусом. У зоопарку Бронкса вважають, що хижаки заразилися від працівника зоопарку з безсимптомним перебігом хвороби, який за ними доглядав. Усі вісім хижаків, включаючи першу інфіковану тигрицю, почуваються нормально і мають хороший апетит.

Всесвітня організація охорони здоров’я веде моніторинг випадків зараження домашніх тварин.