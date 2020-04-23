Коронавирус у котов: медики США просят не выпускать домашних животных на улицу, фото — CNet

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Ракурс

Коронавирус у котов впервые обнаружили в США. Медики просят не выпускать домашних животных на улицу.

Случай произошел в штате Нью-Йорк. Коронавирус обнаружили у двух домашних котов, которые могли заразиться от своих хозяев или соседей, сообщает AP со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний в США.

Одно животное заболело через неделю после того, как хозяин непродолжительное время болел респираторным заболеванием. В то же время диагноз COVID-19 у человека не установили. Домашний кот в этой семье иногда выходит на улицу и может контактировать с инфицированным человеком в своем районе. А вот хозяин другого кота был болен коронавирусом.

Сейчас у животных проявляются симптомы респираторного заболевания, но ветеринары рассчитывают, что они поправятся.

Медики США утверждают, что, хотя некоторые животные могут заразиться вирусом от людей, нет никаких признаков того, что домашние животные передают его людям. Граждан призывают не делать массовых тестирований животных на коронавирус, а также рекомендуют не разрешать своим домашним любимцам взаимодействовать с другими людьми или животными за пределами их дома — выпускать кошек на улицу, а собак выгуливать в парках.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в Нью-Йоркском зоопарке еще семь тигров и львов заразились коронавирусом. В зоопарке Бронкса считают, что хищники заразились от работника зоопарка с бессимптомным течением болезни, который за ними ухаживал. Все восемь хищников, включая первую инфицированную тигрицу, чувствуют себя нормально и имеют хороший аппетит.

Всемирная организация здравоохранения ведет мониторинг случаев заражения домашних животных.