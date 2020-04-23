Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
На Яворовском полигоне нашли застреленным курсанта. Фото: rbc.ua

На полигоне под Львовом нашли застреленным курсанта

23 апр 2020, 12:11
999

Во Львовской области на Яворовском полигоне 22 апреля без признаков жизни обнаружили тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь.

На месте происшествия работала группа оперативного реагирования Западного территориального управления Военной службы правопорядка, сотрудники полиции и ГБР. Они выяснят причины и обстоятельства гибели военнослужащего. Об этом 23 апреля сообщила ВСП в Вооруженных силах Украины на собственной странице в Facebook.


Отмечается, что следователи Территориального управления Государственного бюро расследований внесли сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас идет следствие.

Напомним, в январе 2020 года в здании Центральной избирательной комиссии произошло самоубийство — в себя из табельного оружия выстрелил 25-летний сотрудник Управления государственной охраны.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров