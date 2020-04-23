На Яворовском полигоне нашли застреленным курсанта. Фото: rbc.ua

https://racurs.ua/n137152-na-poligone-pod-lvovom-nashli-zastrelennym-kursanta.html

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Во Львовской области на Яворовском полигоне 22 апреля без признаков жизни обнаружили тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь.

На месте происшествия работала группа оперативного реагирования Западного территориального управления Военной службы правопорядка, сотрудники полиции и ГБР. Они выяснят причины и обстоятельства гибели военнослужащего. Об этом 23 апреля сообщила ВСП в Вооруженных силах Украины на собственной странице в Facebook.

Отмечается, что следователи Территориального управления Государственного бюро расследований внесли сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас идет следствие.

Напомним, в январе 2020 года в здании Центральной избирательной комиссии произошло самоубийство — в себя из табельного оружия выстрелил 25-летний сотрудник Управления государственной охраны.