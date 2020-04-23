Зарплата врачей в Киеве за март выросла до 30-50 тыс. грн благодаря коронавирусным надбавкам

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Зарплата врачей в Киеве за март выросла до 30−50 тыс. грн благодаря коронавирусным надбавкам в размере девяти должностных окладов, которые выделили из городского бюджета столицы. Речь идет о доплатах медперсоналу, который задействован в лечении больных на коронавирусную инфекцию.

В среднем доплата за март для медперсонала, работающего с больными коронавирусом, составляет: врачам — 17 тыс. грн (в целом за март они получили 30−50 тыс. грн); медицинским сестрам — 13 тыс. грн (всего за март получили 25−30 тыс. грн); младшему медицинскому персоналу — 11 тыс. грн (всего за март получили 20−25 тыс. грн), — написала в Фейсбуке главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко.

Отметим, что в столице именно в Александровскую клиническую больницу привозят на лечение инфицированных COVID-19.

Напомним, Кабмин завтра проведет внеочередное заседание, на котором, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, чиновники намерены урегулировать увеличение зарплат врачам, работающим «на передовой» борьбы с COVID-19.

Степанов уточнил, что средства в госбюджете на доплаты есть, а правительство планирует окончательно ввести COVID-пакет, предусматривающий 300% заработной платы всему без исключения медперсоналу, работающему с коронавирусной болезнью.