Зарплата лікарів в Києві за березень зросла до 30-50 тис. грн завдяки коронавірусним надбавкам

https://racurs.ua/ua/n137153-u-kyievi-vyplatyly-30-50-tys-grn-zarplatni-likaryam-scho-borutsya-z-covid-19.html

Ракурс

Зарплата лікарів у Києві за березень зросла до 30−50 тис. грн завдяки коронавірусним надбавкам у розмірі дев’яти посадових окладів, які виділили з міського бюджету столиці. Йдеться про доплати медичним працівникам, котрі лікують хворих на коронавірусну інфекцію.

У середньому доплата за березень медперсоналу, що працює з хворими на коронавірус, становить: лікарям — 17 тис. грн (загалом за березень вони отримали 30−50 тис. грн); медичним сестрам — 13 тис. грн (загалом за березень отримали 25−30 тис. грн); молодшому медичному персоналу — 11 тис. грн (загалом за березень отримали 20−25 тис. грн), — написала у Фейсбук головний лікар Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко.

Зауважимо, що у столиці саме до Олександрівської клінічної лікарні привозять на лікування інфікованих COVID-19.

Нагадаємо, Кабмін завтра проведе позачергове засідання, на якому, за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, урядовці мають намір ухвалити постанову щодо врегулювання збільшення зарплат лікарям, котрі працюють «на передовій» боротьби з COVID-19.

Степанов уточнив, що кошти в держбюджеті на доплати є, а уряд планує остаточно запровадити COVID-пакет, що передбачає 300% заробітної плати всім без винятку медичним працівникам, котрі працюють з коронавірусною хворобою.