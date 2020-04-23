Зелена енергетика. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n137151-zelena-energetyka-zagrojuie-energetychniy-bezpeci-ukrayiny-vvajaie-sbu-dokument.html

Ракурс

Служба безпеки України повідомляє про загрозу енергетичній безпеці країни і дестабілізації енергосистеми через неконтрольоване зростання виробництва «зеленої» енергії і недосконалість ціноутворення на даний вид електроенергії.

Про це йдеться у листі глави СБУ Івана Баканова, який було направлено спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову, повідомляє LIGA.net.

У листі зазначено, що за минулий рік частка електроенергії виробленої із відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) збільшилася на 3,6%. Це створило додаткове фінансове навантаження на держкомпанії.

Також сказано, що різке зростання обсягів виробництва дорогої енергії ВДЕ (середня ціна 4,5 грн/кВт*год) і зменшення обсягів виробництва дешевої електроенергії гідростанцій (на 4 млрд 128 млн кВт*год із 2018 року; тариф 0,674 грн/кВт*год) і АЕС (на 1 млрд 395 млн кВт*год із 2018 року; тариф 0,5567 грн/кВт*год) призвело до виникнення заборгованості ДП «Гарантований покупець» перед виробниками ВДЕ в сумі 3,1 млрд грн станом на 1 квітня 2020 року.

Зазначається, що це призведе до дефіциту ДП «Гарантований покупець» у сумі 14−19 млрд грн.

В СБУ вважають, що розвиток «зеленої» енергетики відбувається виключно за комерційним принципом без урахування реальних потреб енергосистеми України, а це може призвести до дисбалансу роботи ринку і створення аварійних ситуацій. Крім того, скорочення виробництва дешевої електроенергії може спровокувати зростання цін на електроенергію для споживачів.

В СБУ заявляють про необхідність переходу до нової конкурентної моделі підтримки «зеленої» енергетики шляхом проведення аукціонів із розподілу квоти, та про необхідність заборони підключення ВДЕ, які будуть перешкоджати видачі потужності діючих об'єктів генерації.

На думку СБУ, слід дозволити «Укренерго» обмежувати виробництво сонячних і вітроелектростанцій без оплати за не відпущену електроенергію.

Як раніше писав «Ракурс», ще у лютому цього року в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища заявляли, що «зелені тарифи» на електроенергію необхідно істотно знизити.